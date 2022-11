Android 13 : Samsung veut terminer l’année en beauté

Samsung voudrait terminer le déploiement de One UI 5 avant 2023. Ce serait une performance épatante de la part du géant coréen.

Vous l’avez peut-être remarqué, Samsung a considérablement musclé son jeu sur le déploiement de One UI 5, et donc d’Android 13 en 2022. Alors que l’année dernière, l’arrivée de One UI 4 venait tout juste de sonner, le 18 novembre 2021 précisément, ce 22 novembre 2022, Samsung a déjà déployé One UI 5 sur des téléphones de 2020 comme le Galaxy S20.

Plus fort encore, on apprend ce jour qu’une cadre de Samsung a déclaré tranquillement auprès de Sam Mobile qu’ils « aimeraient terminer le déploiement dans l’année ». Cette petite indiscrétion, prononcée par Sally Hyessoon Jeong, vice-présidente de la R&D Android chez Samsung, montre à quel point le géant coréen est de plus en plus à l’aise sur son rythme de déploiement.

Un avantage compétitif

La course aux mises à jour est un élément important de différenciation des marques, à une époque où les smartphones peinent à se distinguer sur leurs innovations pures, quitte à devenir un peu ennuyeux parfois. Et Samsung semble en avoir fait une pierre angulaire de sa stratégie.

Avec ses quatre années de mises à jour d’Android promises sur les Galaxy S, ses Galaxy Z et certains Galaxy A, la firme de Séoul a déjà pris une fière avance. Si elle parvient à déployer One UI aussi rapidement chaque année, cela lui fera un argument de plus en sa faveur. L’enjeu marketing de pouvoir dire « nous mettons à jour vos téléphones avant la fin de l’année » pourrait donc être très important.

Mettons tout de même quelques pincettes dans cette histoire. Oui, si Samsung parvient à amener toute sa flotte à Android 13 avant 2023, ce serait impressionnant. Mais l’année n’est pas encore terminée, attendons de voir s’il s’agit d’un effet d’annonce ou d’une réalité, même si celle-ci paraît plausible. Comme le rappelle Sam Mobile, même Samsung ne sait pas véritablement à quelle date un appareil va être mis à jour exactement. Pour l’heure, son calendrier officiel court jusqu’en février 2023.

