Samsung lance son Galaxy A13 : quelles différences avec le Galaxy A12 ?

Samsung lance un nouveau smartphone à petit prix, le Galaxy A13 qui sera vendu à 200 euros. Voici ses principales nouveautés.

Après le lancement des Galaxy A53 5G et Galaxy A33 5G, Samsung officialise le Galaxy A13.

Une fiche technique revue, sans la 5G

Le nouveau téléphone de Samsung mise sur un grand écran de 6,6 pouces et sur un quadruple capteur photographique avec une caméra principale de 50 mégapixels aux commandes. C’est un écran LCD, pas d’AMOLED ici, en définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz. C’est certainement un bon écran, mais c’est très juste face au smartphone Xiaomi Redmi Note 11 et son écran OLED à 90 Hz.

Le processeur utilisé est un modèle indéterminé à 8 cœurs fonctionnant à 2,2 GHz associé à trois variantes avec des quantités de mémoire RAM et de stockage interne. Pour la batterie, le Galaxy A13 est livré avec une charge rapide 15 Watts et une capacité de 5 000 mAh. Point positif, il dispose d’Android 12 avec l’interface One UI 4.1, ainsi que plusieurs services et outils Samsung dont Samsung Knox ou encore Quick Share.

La principale caméra arrière est commandée par un capteur de 50 mégapixels avec un objectif f/1.8 accompagné de trois autres caméras : 5 mégapixels f/2.2 pour la photographie grand-angle, 2 mégapixels f/2.4 pour la macrophotographie et une autre caméra de 2 mégapixels (f/2.4) pour le mode portrait.

Ce Galaxy A13 proposera une connectivité 4G en plus du WiFi, du Bluetooth, du GPS et d’un port USB Type-C. Pas de 5G pour un des premiers prix des Galaxy, ce qui est également un point faible face aux smartphones Xiaomi Redmi et Realme. Le Galaxy A13 est déjà disponible et vendu à 199 euros, en blanc ou noir, sur le site du Samsung Store.

Quelles différences avec le Galaxy A12 ?

Vis-à-vis du Galaxy A12, Samsung utilise un écran plus grand avec un poids pourtant plus léger (205 grammes pour le A12 contre 195 grammes). L’écran est toujours une dalle LCD, cependant la définition passe de HD+ à Full HD+. Il est très délicat d’estimer les différences de performances sans avoir testé l’appareil, car Samsung ne communique pas sur les références utilisées.

On peut s’attendre également à des progrès en photographie, le Galaxy A13 utilise un nouveau capteur principal de 50 mégapixels. Dans tous les cas, les différences ne sont pas importantes entre ces deux générations. Le Samsung Galaxy A13 ne profite pas de la 5G, ce qui lui aurait permis de se différencier du Redmi Note 11, son principal concurrent sur ce segment de prix.

