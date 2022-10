Le Samsung Galaxy A13 tombe à un prix vraiment mini chez cet opérateur

La Poste Mobile veut accompagner les jeunes. Elle propose aux moins de 30 ans un Samsung Galaxy A13 à prix dérisoire, sous réserve de souscription à un forfait mobile de 50 Go. De quoi s'équiper à moindre coût.

Vous êtes étudiant ou jeune actif et vous avez besoin de changer de smartphone, mais l’idée de vider à nouveau votre compte en banque vous fait frémir ? La Poste Mobile a conçu une offre pour vous.

L’opérateur français vous propose d’accéder pour 1 euro seulement à un modèle récent, abordable, mais complet de Samsung, le Galaxy A13. Fini le temps où il fallait se ruiner pour adopter un mobile neuf de dernière génération.

Le plein de data à prix réduit

Pour obtenir le Samsung Galaxy A13 au prix d’un euro, la démarche est plutôt simple. La Poste Mobile vous permet de l’acquérir à tarif réduit pour toute souscription au forfait 50 Go de l’opérateur, avec engagement de 24 mois. Un forfait qui contient :

50 Go de données en 4G en France ;

20 Go depuis l’Europe ;

appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine et les DOM.

Ce forfait est proposé au tarif de 21,99 euros par mois. Toutefois, une remise de 7 euros par mois (pendant 12 mois) est appliquée automatiquement aux personnes de moins de 30 ans. Une remise qui fait passer le prix du forfait à 14,99 euros.

Ceux qui souhaitent davantage de data peuvent choisir de booster leur forfait et passer à 70 Go pour 22,99 euros et à 100 Go pour 32,99 euros, avec respectivement 30 et 40 Go depuis l’Europe.

La fiabilité Samsung à prix plancher

Le Galaxy A13 se place comme l’un des incontournables d’entrée de gamme Samsung. Il va à l’essentiel et saura ravir tous ceux qui souhaitent avant tout téléphoner, communiquer sur les réseaux sociaux et naviguer sur internet. D’autant qu’il tourne sous Android 12 à travers la surcouche Samsung One UI 4.1, soit la dernière version actuellement disponible chez le constructeur.

Équipé d’un écran LCD FHD+ de 6,6 pouces, ce smartphone profite également d’un quadruple appareil photo comprenant tout de même un capteur principal de 50 Mpx ainsi que :

un ultra grand-angle de 5 Mpx ;

un macro de 2 Mpx ;

un dernier pour la profondeur de champ de 2 Mpx.

Les amateurs de selfies ne sont pas en reste avec une caméra frontale de 8 Mpx. De quoi partager avec ses proches souvenirs et moments phares, d’autant que l’espace de stockage interne est confortable (64 Go). Il peut d’ailleurs s’étendre à 1 To à l’aide d’une carte microSD pour les plus gourmands. On trouve même une prise jack 3,5 mm.

En prime, le Samsung Galaxy A13 affiche une très large autonomie. Grâce à sa grande batterie de 5 000 mAh, et des composants peu gourmands, il peut facilement encaisser deux journées d’utilisation en usage normal. Côté recharge, le port USB-C supporte une charge de 15 W.

Et pour que votre équipement soit complet dès la réception du smartphone, La Poste Mobile a pensé à tout. Lors de la souscription, quelle que soit l’offre choisie, l’opérateur français permet d’ajouter rapidement et simplement des accessoires.

Une paire d’écouteurs avec ou sans-fil, une coque de protection, un adaptateur secteur, une carte microSD, ou encore une batterie externe sont ainsi proposés directement en quelques clics.

Retrouvez donc le Samsung Galaxy A13 dans sa version 4G pour la somme modique de 1 euro chez La Poste Mobile avec un forfait 50 Go, sous réserve d’un engagement de 24 mois.