Ce smartphone Samsung de 2022 est à moins de 150 €, seulement aujourd’hui

Si Samsung fait continuellement du bruit pour ses flagships, le géant coréen flirte également le haut du panier sur les autres segments. Sur l'entrée de gamme, la firme coréenne a son champion avec le Galaxy A13 4G. Exceptionnellement aujourd'hui, au lieu de 199 euros, ce smartphone est à 148 euros grâce à un code promo.

C’est en avril 2022 que Samsung a levé le voile sur son nouveau modèle d’entrée de gamme Galaxy A13. Pour son prix initial, ce smartphone est en tête d’affiche sur son segment. Il se paie même le luxe de tourner sous Android 12 avec l’interface One UI. Et, aujourd’hui, on le trouve encore moins cher que d’habitude, 51 euros de moins exactement, grâce à un code promo valable uniquement ce jour.

Les points clés du Samsung Galaxy A13 4G

Grosse autonomie

Stockage extensible jusqu’à 1 To

Polyvalence photo avec 4 capteurs

Au lieu de 199 euros habituellement, le Samsung Galaxy A13 4G est maintenant disponible en promotion à 148 euros Rakuten avec le code promo RAKUTEN10.

Une configuration intéressante

Le Samsung Galaxy A13 4G a beau être un modèle d’entrée de gamme, le smartphone affiche des caractéristiques appréciables. Vous avez droit à une dalle LCD FHD+ avec une résolution de 2408 x 1080 pixels. L’écran panoramique de 6,6 pouces propose un taux de rafraichissement de 60 Hz pour une densité de 400 ppp. Cela est plus que correct pour cette tranche de prix.

Le Galaxy A13 4G est propulsé par l’Exynos 850, un SoC octa core propriétaire Samsung qui ne manquera pas de sublimer les performances du téléphone. L’expérience logicielle n’est pas en reste avec ONE UI 4.1 et Android 12 qui offre pléthore de personnalisations. Avec ses 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, le smartphone est en mesure d’exécuter toutes vos tâches quotidiennes.

Photo et autonomie au beau fixe

À l’ère où les contenus sont de plus en plus volumineux, Samsung est bien conscient qu’une mémoire de 64 Go se saturera très rapidement. Pour pallier cela, le constructeur vous donne la possibilité d’étendre le stockage du Galaxy A13 4G jusqu’à 1 To via une carte microSD. C’est un véritable plus pour un modèle de ce segment.

Pour tous ses modèles, le fabricant a tenu de proposer des photos de qualité et le Galaxy A13 4G n’échappe pas à la règle, même si il est évident que le résultat sera peu exploitable de nuit. On a ainsi droit à quatre capteurs arrière, dont le principal est à 50 Mpx contre 8 Mpx pour le module photo frontal. Ce modèle embarque enfin une batterie de 5 000 mAh pour deux jours d’autonomie. Un chargeur de 15 W est livré avec le téléphone.

Découvrez les alternatives au Samsung Galaxy A13 4G

