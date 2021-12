Samsung Galaxy A13 5G officialisé : le 90 Hz et la 5G vont se démocratiser

Samsung US vient d'officialiser deux nouveaux smartphones. Celui qui nous intéresse est le Galaxy A13 5G. C'est un produit qui est très populaire, un des remparts de Samsung face aux attaques répétées de Xiaomi avec ses smartphones Redmi et Poco.

Les deux smartphones de l’entrée de gamme Galaxy A de 2022 viennent d’être officialisés aux États-Unis. On a donc le successeur du Galaxy A12, dont le nom est… Galaxy A13 5G. Ensuite, nous avons le Galaxy A03s.

Samsung Galaxy A13 5G : 90 Hz et 5G

Naturellement, c’est le Galaxy A13 5G qui nous intéresse le plus. Ce produit est un des plus populaires du constructeur coréen. Ce n’est pas le smartphone Samsung le moins cher, étant donné qu’il y a l’A03s et la gamme Galaxy M, mais c’est le genre de smartphone qui permet de démocratiser certaines technologies.

Cette année, justement, le Galaxy A13 5G n’est pas différent visuellement du Galaxy A12. Pourtant, les deux smartphones ont une fiche technique bien distincte. Premièrement, on trouve un écran IPS LCD de 6,5 pouces, soit la même taille et la même technologie de dalle que le Galaxy A12. Cependant, l’écran a désormais une définition Full HD, au lieu de HD, et le taux de rafraîchissement monte à 90 Hz (au lieu de 60). Entre nous, c’était nécessaire de muscler cette partie là face à Xiaomi qui introduit des produits Redmi et Poco pas chers et très bien équipés.

Côté performances, le Galaxy A13 5G intègre toujours une puce MediaTek, mais cette fois-ci c’est le Dimensity 700. On s’attend donc à une belle évolution des performances ainsi qu’à la compatibilité 5G. Enfin, le Galaxy A13 5G intègre 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un slot microSD, un port casque et de la NFC. Il ne lui manque que le Wi-Fi 6.

Du côté des caméras, il y a un module triple caméra à l’arrière dont la caméra principale monte à 50 mégapixels (f/1,8), accompagnée des traditionnelles caméras de profondeur et macro de 2 mégapixels. À l’avant, c’est un capteur de 5 mégapixels qui est logé dans la goutte du dessus de l’écran. Le déverrouillage se fait via un capteur biométrique sur la tranche droite de l’appareil.

Enfin, la capacité de la batterie est de 5000 mAh avec une charge rapide de 15 Watts maximum. On aura donc, très probablement, une bonne autonomie, mais une charge lente. Notez qu’il embarque par défaut Android 11, alors qu’Android 12 commence à être déployé sur les smartphones Samsung.

Ce produit n’a pas encore été officialisé en Europe, il sera vendu 250 dollars aux États-Unis. Cela donne donc une augmentation sensible par rapport au Galaxy A12 qui a été commercialisé à 180 dollars, une hausse certainement justifiée par l’arrivée de la 5G. Samsung profitera peut-être de l’annonce du Galaxy S21 FE ou du Galaxy S22 pour officialiser le Galaxy A12 en Europe.

Samsung Galaxy A03s

Le Galaxy A03s, on le connaissait déjà. Il est déjà commercialisé en France, avec un écran IPS LCD HD+ de 6,5 pouces à 60 Hz, et il est alimenté par le SoC MediaTek Helio P35 avec 3 Go ou 4 Go de RAM. Il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales latéral, d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 15 W et d’une configuration à trois caméras, mais avec un capteur principal de plus haute résolution.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.