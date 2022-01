Samsung aurait une astuce pour des mises à jour Android plus rapides en Europe

En réorganisant la manière dont il gère les firmwares de ses smartphones en Europe, Samsung aurait peut-être une manière de déployer plus rapidement ses mises à jour Android sur le Vieux Continent.

Le déploiement des mises à jour majeures sur les smartphones Android est sujet à plusieurs moqueries. Même si certaines sont un peu sévères, presque injustes, elles illustrent une frustration bien présente au sein des utilisateurs concernés. En Europe, Samsung — qui a récemment lancé One UI 4 sur Android 12 — a peut-être trouvé une solution intéressante et le Galaxy S22 serait notamment concerné.

Le média spécialisé Galaxy Club affirme avoir pu vérifier que, dans les coulisses du géant sud-coréen, un changement notable était en train de s’opérer dans la manière dont les firmwares sont gérés. Grosso-modo, on appelle firmware le micro-logiciel qui anime le smartphone, qui le fait tourner.

Réorganiser les mises à jour Android en Europe

Or, Samsung, comme beaucoup de constructeurs, propose un firmware par pays et utilise des codes CSC (Country Specific Code). C’est notamment pour cette raison que certaines régions reçoivent des mises à jour Android bien après d’autres zones géographiques.

D’après Galaxy Club, les smartphones Samsung en Europe sont en train d’être logés à la même enseigne avec un code CSC commun pour presque tout le Vieux Continent : « EUX ». « Avec quelques exceptions, la région EUX couvre une large partie de l’Europe », écrit le média néerlandais.

D’après le site, on peut donc espérer des mises à jour rapides sur les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, mais aussi sur les Galaxy A53, A33 et A13 qu’on devrait voir dans le courant de l’année 2022 en Europe.

Une amélioration encore incertaine

À vrai dire, ce passage au code EUX aurait démarré dès 2021. Cependant, l’accélération des mises à jour ne serait à prévoir que sur les prochains modèles de Samsung.

Par ailleurs, il n’est même pas tout à fait certain que ce changement soit synonyme d’une amélioration des mises à jour. En effet, même si cela pourrait déboucher sur un processus plus fluide, il y a des chances que Samsung reste frileux à l’idée de déployer une mise à jour rapidement touchant d’un coup un très large nombre d’utilisateurs. En cas de bug non détecté en amont, cela peut avoir des conséquences plus compliquées à gérer en aval.

Croisons les doigts pour que des améliorations se fassent ressentir.

