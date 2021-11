Samsung Galaxy A33 : le design se dévoile et la prise jack disparait

La nouvelle gamme de smartphones Samsung continuent de faire l'objet de fuites.

Samsung travaille sur un gros renouvellement de sa gamme de smartphones. Après les fuites concernant le Samsung Galaxy S22, ou le Galaxy A53, c’est au tour du A33 de faire parler de lui. C’est donc à tous les niveaux de tarifs que Samsung souhaite visiblement s’attaquer dès le début de l’année 2022. Pour rappel le Galaxy A32 était un smartphone lancé en Europe à un peu moins de 300 euros.

Le port jack disparait du milieu de gamme

C’est une évolution tout en douceur que propose Samsung sur cette nouvelle gamme de smartphones. On retrouve à l’avant un écran bord à bord avec une petite encoche en forme de goutte.

À l’arrière, c’est un module photo à quatre capteurs qui attend les futurs propriétaires du smartphone. On note que le module photo semble ressortir très peu du châssis, un design plus uniforme et agréable.

C’est la connectique qui change le plus sur ce produit. Le connecteur audio jack 3,5 mm a en effet disparu comme sur le Galaxy A53. On retrouve uniquement le port USB-C.

Samsung semble avoir décidé de supprimer définitivement le port audio de ses smartphones, même sur les moins chers du catalogue.

