Samsung Galaxy A53 : la fiche technique complète de ce milieu de gamme révélée

Le prochain milieu de gamme de Samsung a passé la certification TENAA. On y découvre une bonne partie de sa fiche technique.

Si la série des Galaxy S22 est très attendue côté smartphone haut de gamme, Samsung comme ses concurrents réalise le gros de son volume de ventes sur des modèles plus modestes. Le futur Samsung Galaxy A53 rentre dans cette catégorie.

Le futur téléphone du géant coréen a passé la certification TENAA en Chine, ce qui nous permet de découvrir la quasi-intégralité de sa fiche technique grâce aux informations repérées par MyFixGuide.

Samsung reste sur ses acquis

Ce smartphone devrait donc adopter des dimensions et un design très similaires au Galaxy A52s en s’affinant quelque peu au passage. Il passerait ainsi d’une épaisseur de 8,4 mm à 8,1 mm par rapport à son aîné.

Pour le reste, on devrait pouvoir y trouver un écran AMOLED Full HD+ de 6,46 pouces. On ignore encore s’il proposera un taux de rafraîchissement plus élevé que le 60 Hz. Il disposera en tout cas d’un lecteur d’empreinte intégré sous l’écran.

Le Samsung Galaxy A53 // Source : MyFixGuide Le Samsung Galaxy A53 // Source : MyFixGuide

La puce annoncée dans la certification TENAA est un Exynos 1200, mais il n’est bien sûr pas exclu qu’une autre version sous Snapdragon arrive jusqu’à nous, comme un Snapdragon 778G par exemple.

La configuration photo propose quatre capteurs arrière (64, 12, 5 et 5 mégapixels) ainsi qu’un capteur frontal de 32 mégapixels.

La batterie devrait être légèrement plus importante que le A52s, puisqu’elle afficherait 4860 mAh contre 4500 mAh. On resterait cependant sur une charge relativement lente de 15 W.

La sortie du Galaxy A53 devrait advenir d’ici la fin du premier trimestre 2022.

