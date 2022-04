Efficace et pas cher, le Samsung Galaxy A13 5G pourrait arriver bientôt en Europe

Dévoilé outre-Atlantique en toute fin d’année dernière, le Samsung Galaxy A13 5G serait sur le point de faire son entrée sur le marché européen. Une page de support pour l’appareil a été mise en ligne (un peu trop) en avance sur le site officiel de Samsung Grèce.

La sortie européenne du Galaxy A13 5G se précise. GSMArena rapporte qu’une page de support pour le smartphone entrée de gamme de Samsung (SM-A136B/DSN) a été mise en ligne sur le site officiel de la marque en Grèce. « Hellas » retirée, cette publication prématurée semble préfigurer un lancement prochain sur le Vieux continent pour le Galaxy A13 5G dual-SIM.

Seul l’A13 en version 4G a pour le moment été commercialisé sous nos latitudes, à un prix avoisinant les 180 – 200 euros. La version 5G de l’appareil est néanmoins disponible depuis quelques mois aux États-Unis. Ce smartphone abordable est l’une des réponses de Samsung aux modèles peu coûteux commercialisés par ses concurrents chinois, et notamment par Xiaomi au travers des entités Redmi et Poco. Son prix restera donc contenu, avec un placement tarifaire pressenti à moins de 250 euros.

Une version 5G presque prête à arriver en Europe

Au-delà de sa connectivité 5G, le Galaxy A13 5G n’est pas tout à fait identique au modèle 4G. Cette version peut notamment compter sur un SoC un peu plus performant et légèrement mieux équipé sur le plan graphique avec le Dimensity 700. Gravé en 7 nm, ce processeur embarque 2 coeurs hautes performances Cortex-A76 (cadencés à 2,2 GHz) et 6 coeurs haute efficacité Cortex-A55. On y trouve également une partie graphique Mali-G57 MC2.

Pour le reste, le Galaxy A13 5G dispose d’un écran Full HD IPS de 6,5 pouces capable de monter à 90 Hz. On y trouve également un capteur photo principal de 50 Mpx, couplé à un module Macro de 2 Mpx et à un capteur de profondeur de 2 Mpx également. L’ensemble est alimenté par une batterie de 5 000 mAh compatible avec la recharge rapide 15 W. Un produit plutôt équilibré, donc, que nous avons désormais bon espoir de voir débouler prochainement en Europe.

