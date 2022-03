Xiaomi baisse les prix des Poco X4 Pro 5G et M4 Pro 4G pour le lancement

Comme l'année dernière, Xiaomi inonde le marché des smartphones avec de nombreuses références en 2022. Après la gamme Redmi Note avec la série 11, voici que le fabricant chinois accueille deux nouveaux modèles Poco : les X4 Pro 5G et M4 Pro 4G. Et pour le lancement, ces deux-là sont d'ores et déjà en promotion.

C’est lors du MWC 2022 que Xiaomi a annoncé deux nouveaux smartphones sur les segments de l’entrée et du milieu de gamme : il s’agit du Poco M4 Pro 4G et du Poco X4 Pro 5G. Comme leurs prédécesseurs, le design est clivant avec un gros bloc photo au dos et les performances sont très honorables au regard de leurs prix modérés. Ces deux modèles sont dès aujourd’hui disponibles et ils sont même d’ores et déjà en promotion pour le lancement.

Où acheter le Poco X4 Pro 5G ?

Le Xiaomi Poco X4 Pro 5G est disponible en version 6+128 Go et 8+256 Go, respectivement au prix de vente conseillé de 299 euros et 349 euros. Mais pour célébrer la sortie, deux e-commerçants proposent des offres early birds avec quelques dizaines d’euros en moins.

Amazon

Du 2 au 7 mars 2022, le géant du e-commerce propose le modèle 6+128 Go du Poco X4 Pro 5G à 269 euros au lieu de 299 euros et le modèle 8+256 Go à 319 euros au lieu de 349 euros.

Aliexpress

Sur une période plus courte, du 2 au 4 mars, Aliexpress fait encore mieux en faisant chuter le prix de la version 6+128 Go du Poco X4 Pro 5G à 244 euros grâce au code promo SDFRF143 et un coupon vendeur. En ce qui concerne la version 8+256 Go, elle passe de 349 euros à 299 euros avec le même code promo que précédemment.

Retrouvez les offres du Poco X4 Pro 5G sur Aliexpress SDFRF143

Où acheter le Poco M4 Pro 4G ?

Le Xiaomi Poco M4 Pro 4G est lui aussi disponible en version 6+128 Go et 8+256 Go, mais respectivement au prix de vente conseillé de 229 euros et 279 euros. Et pour célébrer la sortie, deux e-commerçants proposent encore une fois des offres early birds avec quelques dizaines d’euros en moins.

Amazon

Cette fois-ci du 2 au 4 mars 2022, le site marchand du celèbre marchand américain propose le modèle 6+128 Go du Poco M4 Pro 4G à 199 euros au lieu de 229 euros et le modèle 8+256 Go à 249 euros au lieu de 279 euros.

Aliexpress

Sur la même période, Aliexpress fait encore une fois mieux que son concurrent en faisant chuter le prix de la version 6+128 Go du Poco M4 Pro 4G à 174,90 euros grâce au code promo SDFRF143 et un coupon vendeur. En ce qui concerne la version 8+256 Go, elle passe de 279 euros à 229 euros avec le même code promo que précédemment.

Retrouvez les offres du Poco M4 Pro 4G sur Aliexpress SDFRF143

Tout savoir sur les Poco X4 Pro 5G et M4 Pro 4G

Le Poco X4 Pro 5G est le plus cher des deux smartphones, mais aussi le plus généreux au niveau de la fiche technique. Il embarque carrément des éléments dignes du segment premium, avec un écran AMOLED de 6,67 pouces en définition Full HD avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz, le tout est même protégé par du verre Gorilla Glass 5. On trouve même un appareil photo vraiment surprenant sur cette tranche de prix, avec notamment un capteur principal de 108 mégapixels. Celui-ci s’accompagne également d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Ce n’est pas tout, car déjà qu’il donne la promesse d’une belle autonomie avec un accumulateur de 5 000 mAh, le X4 Pro 5G offre un système de charge rapide 67 W très efficace. Comme son nom l’indique, le smartphone est enfin compatible 5G grâce à la puce Snapdragon 695, qui d’ailleurs propose de belles performances pour faire tourner la majorité des jeux 3D du moment. Il tourne sous MIUI 13 basé sur Android 11.

Avec un prix légèrement inférieur, le Poco M4 Pro 4G propose une fiche technique évidemment un peu plus modeste, mais tout de même convaincante, surtout par rapport à la concurrence. Lui aussi s’équipe d’un écran AMOLED en Full HD, mais cette fois-ci avec une diagonale de 6,43 pouces, un taux de rafraichissement allant jusqu’à 90 Hz et une protection en verre Gorilla Glass 3. L’appareil photo comporte un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. En ce qui concerne la batterie, elle est de 5 000 mAh comme sur le X4 Pro 5G, mais avec une charge rapide allant jusqu’à 33 W. Les performances sont évidemment un peu amoindries par rapport à l’autre smartphone Poco avec un SoC Helio G96, mais la puissance est tout de même au rendez-vous. À savoir que c’est le même processeur qui est proposé sur le Xiaomi Redmi Note 11S. Il tourne également sous MIUI 13 basé sur Android 11.

