Poco X4 Pro et Poco M4 Pro 4G : Xiaomi veut éteindre la concurrence en entrée et milieu de gamme

Au MWC 2022, Xiaomi dévoile les nouveaux Poco X4 Pro 5G et Poco M4 Pro 4G. Fidèle à leurs prédécesseurs, ces smartphones visent de grosses performances au regard de leurs prix modérés.

Xiaomi poursuit son démarrage en trombe pour le début de l’année 2022. Après le lancement des Redmi Note 11, 11S, 11 Pro et 11 Pro 5G, la marque chinoise poursuit avec deux nouveaux smartphones, cette fois-ci sous une autre gamme : les Poco X4 Pro et Poco M4 Pro 4G sont là. Ils viennent d’être officialisés à l’occasion du MWC.

Ce qu’il faut surtout retenir c’est que le Poco X4 Pro ressemble beaucoup au Redmi Note 11 Pro 5G. Le Poco M4 Pro (4G), lui, est surtout à considérer comme une déclinaison du Poco M4 Pro 5G sorti en 2021. Sur les deux smartphones, vous aurez à chaque fois droit à un très gros module photo rectangulaire affichant la mention « POCO » bien ostensiblement.

Pour rappel, la gamme Poco a toujours cherché à offrir des performances costaudes pour un prix alléchant. Avec ce lancement, Xiaomi ne semble vouloir laisser plus aucune place à ses concurrents sur l’entrée et le milieu de gamme. Rendez-vous compte : il y a au total six smartphones de la marque (4 Redmi, 2 Poco) sur ces segments de prix et nous allons à peine entamer le mois de mars.

Les caractéristiques du Poco X4 Pro

Voici ce qu’il faut retenir de la fiche technique du Poco X4 Pro :

écran AMOLED de 6,67 pouces, Full HD+ et 120 Hz (Gorilla Glass 5) ;

Snapdragon 695 ;

6 ou 8 Go de RAM ;

Stockage UFS 2.2 de 128 ou 256 Go (extensible jusqu’à 1 To) ;

triple module photo au dos : capteur principal de 108 mégapixels (f/1,9) ; ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2, 118 degrés) ; capteur pour la macro de 2 mégapixels (f/2,4) ;

appareil photo frontal de 16 mégapixels (f/2,4) ;

batterie de 5000 mAh ;

charge rapide 67 W (chargeur inclus) ;

compatible 5G ;

MIUI 13 (mais la version basée sur Android 11) ;

164,19 x 76,1 x 8,12 mm ;

205 grammes ;

lecteur d’empreintes sur le côté ;

NFC ;

Bluetooth 5.1 ;

prise jack 3,5 mm ;

haut-parleurs stéréo ;

IP53 (éclaboussures).

Notez que c’est la première fois qu’un Poco M embarque une dalle AMOLED.

Les caractéristiques du Poco M4 Pro 4G

Le Poco M4 Pro 4G vise un segment tarifaire plus accessible.

En conséquence, sa fiche technique est donc un peu moins sophistiquée.

écran AMOLED de 6,43 pouces, Full HD+ et 90 Hz (Gorilla Glass 3) ;

Helio G96 ;

6 ou 8 Go de RAM ;

Stockage de 128 ou 256 Go (extensible jusqu’à 1 To) ;

triple module photo au dos : capteur principal de 64 mégapixels (f/1,8) ; ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2, 118 degrés) ; capteur pour la macro de 2 mégapixels (f/2,4) ;

appareil photo frontal de 16 mégapixels (f/2,4) ;

batterie de 5000 mAh ;

charge rapide 33 W (chargeur inclus) ;

MIUI 13 (toujours avec Android 11) ;

159,87 x 73,87 x 8,09 mm ;

179,5 grammes ;

lecteur d’empreintes sur le côté ;

NFC ;

Bluetooth 5.0 ;

prise jack 3,5 mm ;

haut-parleurs stéréo ;

IP53 (éclaboussures).

Prix et date de sortie des Poco X4 Pro et Poco M4 Pro 4G

Intéressons-nous maintenant aux prix de ces smartphones.

Prix du Poco X4 Pro

Le Xiaomi Poco X4 Pro est annoncé au prix de 299 euros dans sa configuration 6/128 Go. Montez à 349 euros pour celle de 8/256 Go. Le téléphone existe en noir, bleu et jaune.

Des offres early birds sur le site de Poco et d’Amazon font descendre ses tarifs de quelques dizaines d’euros du 2 au 7 mars.

Prix du Poco M4 Pro 4G

Xiaomi lance le Poco M4 Pro 4G au prix conseillé de 229 euros dans la version 6/128 Go. Il faudra débourser 279 euros pour celle de 8/256 Go. Les mêmes coloris sont proposés : noir, bleu et jaune. Là aussi, il y des offres early birds, mais du 2 au 4 mars seulement.

