Redmi Note 11, 11 Pro, 11 Pro 5G, 11 Pro S : Xiaomi frappe fort en France

Les Xiaomi Redmi Note 11, Note 11S, Note 11 Pro et Note 11 5G ont été présentés officiellement à l'international, l'Europe et le marché français sont concernés. Voici les caractéristiques à retenir pour ces futurs champions du rapport qualité/prix.

Comme l’année dernière, Xiaomi démarre fort en 2022 sur le marché des smartphones en France. Voici donc, pas un, ni deux, ni trois, mais quatre nouveaux modèles lancés à l’international : les Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G et Redmi Note 11S. Pour rappel, cette série avait déjà été présentée en Chine, mais les configurations sont un peu différentes dans l’Hexagone. Il convient donc de faire le point.

Disons-le tout de suite, il sera sans doute difficile de distinguer les quatre déclinaisons les unes des autres. En effet, Xiaomi a usé et abusé d’une recette similaire sur les Redmi Note 11, Note 11S, Note 11 Pro et Note 11 Pro 5G. On retrouve ainsi un écran avec une bulle centrée en haut, un module photo arrière rectangulaire dans le coin supérieur gauche et des bordures qui semblent assez plates malgré des angles bien arrondis. Comme toujours, il faut s’attendre, dans l’ensemble, à d’alléchants rapports qualité-prix.

Les caractéristiques des Xiaomi Redmi Note 11

Voici les éléments importants à retenir sur les fiches techniques de tous les smartphones présentés.

Xiaomi Redmi Note 11

Le Xiaomi Redmi Note 11 est le modèle le plus classique.

Il dispose de ce qui suit :

écran AMOLED de 6,43 pouces, Full HD+, 90 Hz ;

Snapdragon 680 ;

4 ou 6 Go de RAM ;

64 ou 128 Go de stockage ;

MIUI 13 basée sur Android 11 (pas encore Android 12) ;

quadruple module photo arrière : capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8) ; ultra grand-angle de 8 mégapixels, 118 degrés (f/2,2) ; capteur pour la macro de 2 mégapixels (f/2,4) ; capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) ;

capteur photo frontal de 13 mégapixels (f/2,4) ;

batterie de 5000 mAh (charger 33 W fourni)

lecteur d’empreintes sur le côté ;

159,87 x 73,87 x 8,09 mm ;

179 grammes ;

NFC (selon les marchés) ;

prise jack 3,5 mm ;

haut-parleurs stéréo ;

IP53.



Xiaomi Redmi Note 11S

Le Redmi Note 11S reprend une très grande partie des caractéristiques listées ci-dessus, mais en poussant un cran plus loin sur la photo et la puissance. Il a en effet un Helio G96 signé MeiaTek associé à 6 ou 8 Go de RAM.

Pour les photos, le capteur principal est fourni par Samsung et il monte à 108 mégapixels avec une taille de 1/1,52 pouce et une ouverture à f/1,9. Notons aussi une caméra selfie qui s’offre une définition de 16 mégapixels (f/2,4).

En revanche, il perd l’affichage AMOLED.



Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Avec le Xiaomi Redmi Note 11 Pro, pas de surprise. Le suffixe « Pro » suffit en effet à indiquer qu’on monte encore un peu plus haut sur la qualité promise. On garde ici les apports du modèle cité juste avant (le 11S) et on y ajoute encore d’autres qualités.

Il faut surtout retenir que l’écran passe à une diagonale de 6,67 pouces tout en profitant d’un affichage AMOLED pour un meilleur contraste. Le taux de rafraîchissement se bonifie également en montant à 120 Hz, tandis que l’échantillonnage tactile pour une meilleure réactivité au toucher est à 360 Hz contre 180 sur les deux versions plus modestes.

La batterie reste à 5000 mAh, mais jouit d’un chargeur plus rapide de 67 W livré avec le Redmi Note 11 Pro. Le poids du smartphone grime à 202 grammes.



Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G apporte… roulements de tambours.. la compatibilité 5G ! Il y avait un indice dans le nom du smartphone.

Cet atout se fait cependant au détriment d’un autre élément. Il faut ainsi composer avec une puce Snapdragon 695.



Prix et disponibilité des Xiaomi Redmi Note 11 en France

Xiaomi n’a annoncé encore aucun prix ni date de disponibilité pour la France au moment où nous écrivons ces lignes. Il faudra donc encore patienter, mais sachez d’ores et déjà que les Redmi Note 11, Note 11S, Note 11 Pro et Note 11 Pro 5G se positionneront probablement à cheval entre l’entrée et le milieu de gamme.

