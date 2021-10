Xiaomi Redmi Note 11, 11 Pro et 11 Pro+ officialisés : du très lourd à prix léger

Xiaomi a dévoilé en Chine les Redmi Note 11, Note 11 Pro et Note 11 Pro+. Trois smartphones avec des caractéristiques très alléchantes pour un prix ultra compétitif.

Ça y est. Après avoir teasé les Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro+, Xiaomi a enfin fini par les dévoiler officiellement en Chine. Il faudra sans doute attendre au moins quelques semaines avant de voir quelques-uns de ces modèles débarquer en France. Une fois n’est pas coutume, l’ambition affichée ici est d’envoyer du très lourd pour un prix contenu. Dans le même temps, la marque a aussi présenté des écouteurs Redmi Buds 3 Lite et une montre Redmi Watch 2.

Commençons avec les modèles les plus sophistiqués, les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro+. Dans les faits, ces deux smartphones sont assez similaires. Parmi les points communs, on trouve ce qui suit :

écran AMOLED de 6,67 pouces, Full HD+ et 120 Hz ;

MediaTek Dimensity 920 ;

6 ou 8 Go de RAM ;

espace de stockage de 128 ou 256 Go ;

triple appareil photo : capteur principal de 108 mégapixels ; ultra grand-angle de 8 mégapixels ; capteur dédié à la macro de 2 mégapixels ;

caméra frontale de 16 mégapixels ;

compatibilité 5G, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 ;

prise jack 3,5 mm ;

MIUI 12.5 avec Android 11 ;

certification IP53.

Quelle différence alors entre ces deux appareils ? Le Redmi Note 11 Pro+ a l’avantage d’avoir une charge rapide atteignant une puissance de 120 W pour sa batterie de 4500 mAh. 15 minutes suffisent pour retrouver les 100 % d’énergie selon Xiaomi. En face, le Redmi Note 11 Pro compose avec une capacité de 5160 mAh qui se recharge en 67 W.

Les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 11

Le Redmi Note 11 classique complète ce trio avec une fiche technique plus modeste pour un tarif moins élevé. On retrouve ainsi un smartphone avec un écran LCD cette fois-ci de 6;6 pouces en Full HD+ et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À l’intérieur, c’est un Dimensity 810 qui est aux manœuvres, épaulé par 4 à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

La batterie de 5000 mAh du Redmi Note 11 retrouve son énergie grâce à un bloc de 33 W. Pour la photo, deux capteurs sont intégrés à l’arrière : 50 mégapixels pour le principal, 8 mégapixels pour les prises de vue en ultra grand-angle. Les selfies sont toujours en 16 mégapixels. La 5G reste de la partie ici, mais on doit composer avec du Wi-Fi 5.

Il se murmure déjà que ce Redmi Note 11 sortira à l’international sous un autre nom : Poco M4 Pro 5G.

Prix et date de sortie des Xiaomi Redmi Note 11, Note 11 Pro et Note 11 Pro+

Les Xiaomi Redmi Note 11, Note 11 Pro et Note 11 Pro+ veulent clairement s’imposer sur le marché entrée de gamme en Chine pour écraser la concurrence. Voici les prix :

Prix du Xiaomi Redmi Note 11 :

1199 yuans pour le modèle 4/128 Go, soit environ 162 euros HT ;

1299 yuans pour celui de 6/128 Go (175 euros HT) ;

1499 yuans pour la déclinaison 8/128 Go (202 euros HT) ;

1699 yuans pour la configuration 8/256 Go (229 euros HT).

Prix du Xiaomi Redmi Note 11 Pro :

1599 yuans pour 6/128 Go (215 euros HT) ;

1899 yuans pour 8/128 Go (255 euros HT) ;

2099 yuans pour 8/256 Go (282 euros HT).

Prix du Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ :

1899 yuans pour 6/128 Go (255 euros HT) ;

2099 yuans pour 8/128 Go (282 euros HT) ;

2299 yuans pour 8/256 Go (310 euros HT).

Il y a de grandes chances que ces smartphones arrivent en France prochainement, mais il faut aussi s’attendre à de potentiels changements. Chez Frandroid, on pense qu’il n’y aura pas de version Pro+ dans l’Hexagone, mais que notre modèle Pro profitera du chargeur 120 W.