Redmi Buds 3 Lite : Xiaomi lance des écouteurs sans fil à moins de 15 euros

Xiaomi a profité du lancement de ses Redmi Note 11 pour présenter de nouveaux écouteurs sans fil prix cassé, les Redmi Buds 3 Lite.

Ce jeudi, Xiaomi présentait, comme prévu, en Chine, sa nouvelle gamme de smartphones milieu de gamme, les Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro. Comme c’est de plus en plus le cas, le constructeur chinois a profité de l’événement pour dévoiler quelques accessoires accompagnant le lancement de ses nouveaux smartphones. C’est le cas de sa nouvelle montre, la Redmi Watch 2, mais également de nouveaux écouteurs sans fil, les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite.

Ces écouteurs adoptent un format bouton, c’est-à-dire sans tige, mais avec un design intra-auriculaire. Les écouteurs semblent par ailleurs adopter une forme de légères ailettes afin d’assurer un bon maintien dans les oreilles.

Mais le point qui distingue le plus les Redmi Buds 3 Lite du reste du marché est indubitablement leur tarif pour le moins attrayant. Les écouteurs sont en effet lancés en Chine au prix de 99 yuans, soit l’équivalent de 13 euros hors taxe. Un tarif qui rend les écouteurs plus qu’abordables et que d’aucuns pourraient critiquer comme étant celui de véritables consommables. Il faudra cependant attendre les premiers retours pour savoir de quelle qualité les écouteurs peuvent se prévaloir.

Des caractéristiques très basiques

Xiaomi n’est pas bavard quant aux caractéristiques de ses Redmi Buds 3 Lite. Tout juste le constructeur indique-t-il que leur boîtier se recharge à l’aide d’une prise USB-C, qu’il offre un total de 18 heures d’autonomie et que les écouteurs en eux-mêmes intègrent une batterie leur permettant de fonctionner pendant cinq heures. Du côté de la transmission, Xiaomi indique que les écouteurs sont compatibles avec le Bluetooth 5.2, mais ne précise pas les codecs audio compatibles. On peut sans doute s’attendre uniquement à du SBC et de l’AAC.

Xiaomi ne précise pas non plus quelle est la taille des transducteurs intégrés. Bien évidemment, à ce tarif, inutile de compter sur une fonction de réduction de bruit active.

Les derniers écouteurs de la gamme, les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro, avaient bien été lancés en Europe. Il se pourrait donc que les Redmi Buds 3 Lite soient également lancés en France, même si Xiaomi s’est pour l’instant refusé à confirmer ou à démentir tout lancement.