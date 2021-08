MediaTek : deux nouveaux SoCs 5G pour des smartphones puissants et abordables

Petit à petit, Mediatek muscle son offre sur le milieu de gamme pour mieux rivaliser avec son concurrent Qualcomm. Sur son blog, le fabricant taïwanais a annoncé cette semaine l'introduction de deux nouveaux SoC puissants mais voués aux smartphones relativement abordables : les Dimensity 920 et 810.

Après avoir renouvelé une partie de son entrée de gamme en juillet, MediaTek profite de la quiétude du mois d’août pour compléter son milieu de gamme avec les Dimensity 920 et 810. Le premier complètera par le haut le Dimensity 900 5G annoncé en mai, tandis que le second prendra la suite du Dimensity 800 lancé en début d’année 2020. Ces deux nouveaux SoC sont pour le reste toujours gravés en 6 nm et disposent d’une connectivité 5G.

Leur raison d’être sera de proposer un bon niveau de performances sur des smartphones proposés à des tarifs raisonnables. Ils se posent ainsi en alternatives aux derniers Snapdragon 7xx de Qualcomm, dont le récent Snapdragon 780G, présenté fin mars.

Dimensity 920 : enregistrement vidéo en 4K HDR et performances boostées en jeu

Le Dimensity 920 regroupe deux coeurs ARM Cortex-A78 cadencés à 2,4 GHz, et six coeurs Cortex-A55 à 2,0 GHz sur sa partie CPU. Sa partie GPU Mali-G68 dénombre pour sa part 4 coeurs. Côté support, le SoC prend en charge le stockage en UFS 3.1, la mémoire vive au format LPDDR5, ainsi que le Dual SIM (5G), le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

On y trouve par ailleurs le support pour la captation vidéo en 4K HDR. Jusqu’à quatre capteurs photos peuvent également être exploités avec un maximum de 108 Mpx pour le module principal. Le nouveau SoC de MediaTek peut également animer un écran Full HD+ à 120 Hz tout en proposant jusqu’à 9% de performances supplémentaires en gaming par rapport au Dimensity 900, précise 9to5Google.

Dimensity 810 : une solution moins aboutie

Plus modeste, le Dimensity 810 se contente de proposer un léger boost de performances par rapport à son prédécesseur, le Dimensity 800. Vis-à-vis du Dimensity 920, il fait aussi l’impasse sur quelques fonctionnalités importantes. En termes de CPU, le 810 se limite par exemple à quatre coeurs ARM Cortex-A76 cadencés à 2,4 GHz, et quatre coeurs Cortex-A55 à 2,0 GHz.

On perd également le support de la mémoire LPDDR5 au profit de la LPDDR4X. Même démarche pour le stockage : il faut ici se satisfaire de l’UFS 2.2. La connectivité est par ailleurs amputée (Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1 seulement), mais l’on peut par contre compter sur le Dual SIM 5G et on conserve aussi la prise en charge des écrans Full HD+ en 120 Hz.

MediaTek n’a pas encore annoncé de date de lancement précis pour ses deux nouveaux SoC milieu de gamme. Le fabricant indique en revanche que les premiers smartphones équipés devraient arriver prochainement, sur le troisième trimestre 2021.