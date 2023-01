Galaxy A13 5G : le plus abordable des smartphones Samsung sous Android 13 est soldé à -22%

Le Galaxy A13 5G est un smartphone qui plaira surtout aux petits budgets. Il mise sur un écran fluide, une autonomie longue durée et un bon suivi logiciel. Déjà à petit prix, on le retrouve à 194,59 euros au lieu de 249 euros.

Le Galaxy A13 5G est un smartphone Samsung efficace et abordable. Ce dernier n’a peut-être pas accès à de grandes performances ou à la possibilité de capturer des clichés époustouflants, mais vous aurez un smartphone autonome jusqu’à 2 à 3 jours, avec une interface logicielle à jour et même un écran rafraichi à 90 Hz. En perdant plus de 50 euros de son prix, il devient une bonne affaire pendant les soldes d’hiver.

Les points intéressants du Galaxy A13 5G

Un écran rafraîchi à 90 Hz ;

Une interface fluide avec Android 13 et OneUI 5 ;

Capable de tenir 2 jours.

Affiché à 249 euros sur le site officiel, le Samsung Galaxy A13 5G bénéficie de 22 % de remise et s’affiche désormais à 194,59 euros sur le site Rue du Commerce.

Le savoir-faire de Samsung à prix mini

Le Samsung Galaxy A13 5G représente l’entrée de gamme de la marque. Pour son prix, il propose une fiche technique tout de même intéressante. À commencer par son design qui mise sur la simplicité tout en restant moderne avec la petite goutte en haut de l’écran et les fines bordures sur trois côtés. L’écran proposé ici ne profite que d’une définition HD+. C’est un peu juste pour faire face au Xiaomi Redmi Note 11, mais connaissant Samsung, la qualité devrait être au rendez-vous. D’autant plus que la marque a tenu à apporter un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour rendre la navigation plus agréable.

Le Galaxy A13 5G n’est pas un smartphone très performant, mais il assure l’essentiel avec une puce MediaTek Dimensity 700 et 4 Go de mémoire vive. Cette configuration montre certes vite ses limites sur des jeux en 3D, mais permet une navigation relativement fluide sans réels accrocs. Il profite d’ailleurs d’une mise à jour vers Android 13 sous One UI 5. Autrement, il offre une compatibilité avec le réseau 5G.

Un smartphone endurant

Là où il tire sa force, c’est au niveau de sa batterie. Avec un accumulateur de 5 000 mAh, il peut tenir deux jours en conditions normales, sans forcer, ce qui en fait alors l’un des smartphones les plus endurants de sa catégorie. En revanche, il se recharge lentement avec son port USB-C qui autorise une puissance allant jusqu’à 15 W.

Quant à la partie photo, il possède trois capteurs. Le capteur principal monte à 50 mégapixels et s’accompagne d’un objectif macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Forcément, ce n’est pas le meilleur photophone proposé par la firme sud-coréenne, mais il assura quelques bons clichés, quand les conditions lumineuses sont réunies.

