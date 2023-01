Soldes d’hiver : le TOP 10 des offres qu’il ne faut rater sous aucun prétexte

Les soldes d'hiver ont révélé beaucoup de promotions très intéressantes, mais s'il fallait en retenir que 10 ? Voici les offres que nous nous jugeons être les meilleures.

Nous ne sommes qu’au début des soldes d’hiver, il y a pourtant déjà un grand nombre d’offres séduisantes du côté des produits du secteur de la Tech. Dans cet article, vous trouverez les 10 promotions qui ont le plus retenu notre attention.

TOP 10 des soldes d’hiver 2023

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light : le balai aspirateur efficace et pas cher

Même si la marque de référence reste Dyson dans ce secteur, d’autres constructeurs s’essayent aux balais aspirateurs sans fil. C’est le cas de Xiaomi, qui en plus de ses aspirateurs robotisés, présente aussi des balais aspirateurs comme son Mi Vacuum Cleaner Light. Il ne s’agit pas du plus performant de son catalogue, mais a le mérite d’être polyvalent, très léger, et de proposer une aspiration suffisante pour se débarrasser des saletés chez vous, le tout pour moins de 65 euros.

Pourquoi choisir cet aspirateur balai Xiaomi ?

Un format pratique et léger

Une aspiration efficace pour éliminer les poussières au sol

Une autonomie suffisante pour le prix

Proposé à 129,99 euros, l’aspirateur balai sans fil Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light ne coûte plus que 64,50 euros sur Amazon.

Withings Steel HR Sport : la montre connectée hybride par excellence

Withings ne manque pas d’idées ingénieuses pour séduire avec ses modèles. Pour les amateurs de montres classiques, mais qui ne sont pas contre les progrès technologiques, la firme française propose la Withings Steel HR. Cette montre connectée hybride a surtout des arguments de poids. Pour les soldes d’hiver 2023, vous pouvez bénéficier d’un rabais de 100 euros sur ce modèle.

En quoi la Withings Steel HR est intéressante ?

Un design compact, sobre et discret

Une application dédiée GPS

Une interface ergonomique

Au lieu de 199 euros habituellement, la Withings Steel HR est maintenant disponible en promotion à 99 euros chez Boulanger.

Samsung HW-K335 : parce que c’est toujours mieux que le son de votre TV

L’audio des téléviseurs n’est pas toujours à la hauteur de sa performance graphique. Si vous désirez améliorer considérablement le son de votre TV sans vous ruiner, la meilleure option à l’heure actuelle est la barre de son. Avec la Samsung HW-K335, vous ferez une économie de 50 % en l’achetant pendant les soldes d’hiver.

En quoi la Samsung HW-K335 est intéressante ?

Une puissance totale de 130 W

Compatible Dolby Digital

Une restitution précise et un son surround 2.1

Au lieu de 199 euros habituellement, la Samsung HW-K335 est maintenant disponible en promotion à 99 euros sur Cdiscount.

SSD 1 To : pour du stockage rapide à prix bas

Vous avez besoin d’un SSD avec assez de stockage, de qualité et sans y mettre trop cher ? PNY et Western Digital sont des marques de choix si vous aviez dans l’idée d’ajouter du stockage à votre configuration PC. Cela tombe plutôt bien puisque ces deux SSD au format 2,5 pouces sont au même prix à un peu moins de 60 euros chacun pendant les soldes.

Ce qu’il faut retenir des SSD WD Green et PNY

Des vitesses de lecture de plus de 500 Mb/s

Une capacité totale de 1 To

Garantis durant 3 ans

Les deux SDD, le PNY CS900 et le Western Digital Green de 1 To chacun sont respectivement vendus respectivement à 54 euros et 59 euros.

Samsung Galaxy M32 : le smartphone pas cher, mais performant

Le Samsung Galaxy M32 représente le milieu de gamme et propose une fiche technique équilibrée et suffisante pour certains usages. Il a l’avantage de profiter du savoir-faire de la marque, dans une tranche tarifaire aux alentours des 300 euros. Pendant les soldes, il bénéficie de 125 euros de réduction.

Le Galaxy M32 en quelques mots

Un écran AMOLED de 6,4 pouces en FHD+ à 90 Hz

Un SoC efficace et une expérience utilisateur agréable

Une grosse batterie pour tenir la cadence

Lancé à 309 euros, le Samsung Galaxy M32 se négocie moins cher à l’occasion des soldes : 184 euros seulement sur Cdiscount en utilisant le code 15DES199.

Medion : le PC fixe de gamer qu’il vous faut !

Vous en avez assez de votre laptop gaming vieillissant et vous êtes en quête d’une machine performante pour jouer à des jeux AAA dans les meilleures conditions ? Dans ce cas, nous vous conseillons d’investir dans un PC Fixe dont la configuration sera forcément proportionnelle à la taille du boitier. C’est le cas de ce PC monté et configuré par Medion, le ERAZER Engineer X10 que l’on trouve en ce moment soldé avec 500 euros de réduction.

L’essentiel à retenir du Medion ERAZER Engineer X10

Une grande tour vitrée

Un combo RTX 3070 associée à un i7 de 12e gen et 16 Go de RAM en plus d’un SSD NVMe de 1 To

Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 intégrés

5.2 intégrés Windows 11 déjà installé

Au lieu d’un prix barré à 1699,99 euros, le PC fixe Medion ERAZER Engineer X10 s’affiche à présent à 1 199,99 euros chez Boulanger et vu la configuration, c’est une affaire à saisir.

Samsung QLED : pour du 120 Hz sur PS5 et Xbox Series X

Les principaux fabricants de téléviseurs se livrent actuellement à une course effrénée sur la meilleure technologie de l’affichage. Pour Samsung, la meilleure réponse à cela se trouve entre l’association du mini LED et du QLED. Le géant coréen l’a baptisé Neo QLED et le succès ne s’est pas fait attendre. Pour les soldes d’hiver, il est possible d’économiser Google Pixel 7 Pro à 784 euros au lieu de 899 euros sur le Samsung QE55Q83B.

En quoi le Samsung QE55Q83B est intéressant ?

Des bordures fines et un design épuré

Des ports HDMI 2.1

Taux de rafraichissement à 120 Hz

Un écran de 139 cm 4K UHD

Au lieu de 999 euros habituellement, le Samsung QE55Q83B est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Fnac.

Pixel 7 et 7 Pro : le meilleur de Google à prix réduit

Fidèle à sa marque de fabrique, Google est revenu en 2022 avec deux nouveaux smartphones : les Google Pixel 7 et 7 Pro. Pixel Expérience améliorée et photographie optimisée, le cru 2022 était proposé à moins de 1 000 euros. Pendant les soldes, leurs prix sont encore plus intéressants avec des réductions allant de 65 euros pour l’un et jusqu’à 115 euros pour l’autre.

Les points fort des Google Pixel 7 et 7 Pro

L’expérience Android à son meilleur niveau ;

un appareil photo boosté à l’IA de Google ;

un très bon rapport qualité/prix y compris sans les soldes.

Ce que le Google Pixel 7 Pro a en plus

Un module téléobjectif supplémentaire ;

un Super Res zoom ;

une batterie un peu plus imposante.

Pendant les soldes, Cdiscount fait ainsi baisser le prix de ces deux très bons smartphones. Le Pixel 7 passe alors de 649 à 584 euros, et le Pixel 7 Pro passe de 899 à 784 euros, tous deux en appliquant le code 15DES199.

Retrouvez le Google Pixel 7 à 584 euros 15DES199

Retrouvez le Google Pixel 7 Pro à 784 euros 15DES199

LG Gram : l’ultraportable le plus léger qui soit

Les ordinateurs LG Gram sont réputés pour leur qualité de fabrication raffinée avec leur design épuré, sans sacrifier les performances. Le LG Gram 16 est idéal pour optimiser votre productivité, grâce à son format compact et son efficacité avec son processeur Intel Core i7 de 12e génération. En ce moment, il coûte 770 euros de moins durant les soldes.

Les points à retenir du LG Gram 16

Une dalle de 16 pouces au format 16:10, avec une définition QHD

Un processeur Intel Core i7-12e gen + 32 Go RAM + 1 To

Une autonomie solide

Au lieu d’un prix barré à 1 229,99 euros, l’ordinateur portable LG Gram (16Z90Q-G.AD78F) est remisé à 38 % et coûte désormais 1 229,99 euros chez Boulanger.

Citroën City : la meilleure affaire des soldes côté le vélo électrique

Forcément plus connu pour ses voitures, Citroën a pourtant connu un passé glorieux dans le monde du vélo et s’est naturellement lancé dans le marché des VAE l’année dernière, avec notamment le bien nommé « City ». C’est un vélo à assistance électrique pensé pour la ville qui ne réinvente pas la roue, mais qui a de quoi séduire l’habitué de la marque voulant se lancer dans le vélo.

Même si ce modèle est fabriqué en Chine, la qualité tricolore a un prix, et on le retrouve habituellement à plus de 1 000 euros. Heureusement, une promotion de 200 euros est actuellement pratiquée pendant les soldes d’hiver.

Ce qu’il faut retenir du vélo de Citroën

Un moteur de 250W ;

Autonome jusqu’à 45 km ;

Un porte-bagage au-dessus de la batterie ;

De l’équipement avec un carter de chaîne et une béquille.

Initialement affiché à 1 090 euros, le vélo électrique City de Citroën est actuellement disponible à 899 euros chez Boulanger.

Vous aurez potentiellement envie d’un casque pour aller avec votre vélo et Boulanger met aussi en solde le Cosmo Connected en version noire à 64,35 euros au lieu de 99 euros habituellement. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre avis complet sur dernier.

