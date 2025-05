One UI 7 passe son tour : ces Samsung Galaxy A ne seront pas mis à jour

Les utilisateurs de certains Galaxy A devront se contenter de leurs vieilles interfaces : la mise à jour Samsung One UI 7 (Android 15) ne viendra pas frapper à leur porte. Voici la liste des modèles laissés sur le carreau.

Le dos du Samsung Galaxy A72 // Source : Frandroid

Alors que Samsung accélère le déploiement de One UI 7, basée sur Android 15, une série de smartphones milieu de gamme se voient exclus de la fête. Le site Gizmochina en a dressé la liste en se basant sur la politique de mises à jour de chaque modèle.

Ainsi, les Galaxy A72, Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s, Galaxy A32, Galaxy A32 5G, Galaxy A22, Galaxy A22 5G, ainsi que les modèles Galaxy A13, Galaxy A13 5G, Galaxy A12, Galaxy A12 Nacho, Galaxy A03 et antérieurs ne recevront pas la mise à jour. Une décision qui affecte principalement les appareils sortis avant 2021, désormais considérés comme trop âgés pour bénéficier des nouveautés logicielles.

Si Samsung reste l’un des fabricants les plus généreux en matière de mises à jour, même sur entrée de gamme, cette annonce rappelle que l’obsolescence logicielle guette tôt ou tard. Les possesseurs d’A-series récents, comme le Galaxy A56 ou l’A26, peuvent en revanche se réjouir : eux profiteront de six années de mises à jour, un record dans le secteur.

Samsung et les mises à jour

Samsung met en avant les plus récents Galaxy A16, Galaxy A26 et Galaxy A56 promettant six versions d’Android. Une offre rare sur le marché, qui pourrait séduire ceux qui conservent leurs smartphones longtemps. Autre piste : patienter en espérant une mise à jour imprévue.

Reste que les utilisateurs des anciens Galaxy A devront composer avec leur version actuelle. Certains regretteront les nouvelles fonctionnalités, comme l’amélioration des modes gaming ou les widgets personnalisables. D’autres se consoleront en se disant que leur smartphone fonctionne toujours… tant que les applis restent compatibles.

En attendant, Samsung confirme avec Google son statut de champion des mises à jour longue durée, même si l’âge d’or ne durera aussi que quatre ans pour les A73 ou A55. De quoi donner un argument de poids à l’achat d’un modèle récent.