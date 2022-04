Le Galaxy A13 4G à 1 euro (+ 8 €/mois) : on vous explique comment faire

Lancé il y a quelques jours, le Galaxy A13 4G est un nouveau venu de la gamme Galaxy A de Samsung. Positionné en entrée de gamme, il offre des prestations particulièrement satisfaisantes pour son prix, notamment sur la partie photo grâce à un quadruple capteur. Pour son lancement, Bouygues vous propose de le découvrir à un euro seulement (+8 €/mois pendant 24 mois) avec son forfait Sensation 5 Go.

Durant les prochains jours, Bouygues Telecom propose une offre intéressante pour les petits budgets. Il propose en effet un pack petit forfait + petit smartphone à un prix très intéressant : moins de 7 euros par mois (la première année), puis 19,99 euros la seconde année. En prenant ce pack, le smartphone, un Samsung Galaxy A13, revient alors à 1 euro seulement (+ 8 €/mois pendant 24 mois, soit la durée d’engagement du forfait). Concrètement, en payant 17,99 euros le premier mois (soit le smartphone à 1 euro, le forfait et la carte SIM à 10 euros), vous repartez avec un smartphone doté d’une petite mais suffisante enveloppe de data en 4G.

Galaxy A13 4G : un mobile d’entrée de gamme qui mise sur la photo

Fondé en grande partie sur son prédécesseur, le Galaxy A12, ce Galaxy A13 présente des évolutions. La première, et la plus visible, concerne l’écran LCD qui passe ici à 6,6 pouces et gagne au passage une résolution Full HD+. Autre fait notable, le Galaxy A13 a perdu quelques grammes dans la bataille et s’affiche désormais à 195 grammes (contre 205 grammes pour son aîné). Mise à jour oblige, ce Galaxy A13 bénéficie des dernières avancées logicielles, et en particulier du duo One UI 4.1 sous Android 12 qui est toujours un plaisir à utiliser.

Bien évidemment, la fiche technique a aussi été revue à la hausse et c’est désormais un Exynos 850 qui compose la base de sa configuration. Il est ici suppléé par 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage et, surtout, une jolie batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge à 15 W qui lui assure une jolie autonomie. Une fiche technique solide en somme, qui garantit l’essentiel voire un peu plus, à condition de ne pas être trop gourmand (on pense, entre autres, au jeu).

Dernier point d’amélioration, et non des moindres : la partie photo. Ce Galaxy A13 peut compter sur un quadruple capteur photo qui embarque un objectif principal à 50 mégapixels, accompagné par les capteurs suivants :

un grand-angle 5 mégapixels qui ouvre à f/2,2 ;

un capteur macro 2 mégapixels qui ouvre à f/2,4 ;

un capteur 2 mégapixels dédié au mode portrait qui ouvre à f/2,4.

Un bloc photo assez complet donc, qui permet à ce smartphone d’accéder à une grande variété de modes photo et vidéo.

Que propose le forfait Sensation 5 Go avec Avantage Smartphone ?

En optant pour un forfait Sensation de Bouygues, vous bénéficiez de prestations premium parmi les meilleures du marché. L’opérateur propose une très large couverture réseau (99 % de la population et 93 % du territoire selon l’ARCEP) et des forfaits taillés pour tous les usages. Exemple avec ce forfait 5 Go destiné aux utilisateurs n’ayant pas besoin d’une grosse enveloppe de data.

Le forfait Sensation 5 Go en bref :

5 Go de données mobiles en 4G utilisables en Europe/DOM/Andorre ;

appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe/DOM/Andorre.

L’autre force des forfaits Sensation réside dans le fameux Avantage Smartphone, une série de bonus qui vous permettent de tirer le meilleur parti de votre smartphone. En premier lieu, vous bénéficiez d’une jolie ristourne sur l’achat de votre mobile, ce qui vous permet d’obtenir le Galaxy A13 4G à un euro seulement (+8 euros par mois). Ensuite, vous bénéficiez du prêt d’un mobile sans aucuns frais si jamais vous avez un souci avec votre smartphone, que ce soit un vol, une perte, une panne ou un dégât. Sachez enfin que vous pourrez aussi bénéficier d’une réduction de 30 % sur les frais de réparation de votre mobile chez le partenaire de Bouygues : WeFix.

En ce moment, vous pourrez obtenir le forfait Sensation 5 Go avec un engagement de 24 mois. Les douze premiers, il vous en coûtera 9,99 euros par mois, tandis que les douze suivants, l’ardoise montera à 16,99 euros. Si vous êtes client Bbox, Bouygues vous accordera une réduction mensuelle faisant baisser la facture à 6,99 euros la première année et 19,99 l’année suivante.