Samsung Galaxy A13 : ce smartphone pas cher avec Android 12 coûte 179 €

Le Samsung Galaxy A13 est un smartphone entrée de gamme misant avant tout sur son autonomie et son interface logicielle sous Android 12. Lancé à 199 euros, il profite d’une petite réduction de 20 euros pour s’afficher à seulement 179 euros.

Avec la gamme de A de Samsung, la marque tente de séduire les petits budgets. Le modèle A13 est le fier représentant du segment entrée de gamme, avec pour but d’offrir une expérience fluide et simple, des performances correctes et un design classique, mais réussi pour moins de 200 euros. Aujourd’hui il devient plus abordable encore, grâce à cette remise immédiate de 20 euros.

L’essentiel à retenir du Galaxy A13

Un entrée de gamme bien fini

Une batterie de 5 000 mAh pour 2 jours d’autonomie

La présence d’Android 12 avec l’interface One UI 4.1

Avec un prix barré à 199 euros, le Samsung Galaxy A13 version 4G se trouve en promotion à 179 euros seulement chez Boulanger, Darty, la Fnac, et le site officiel du constructeur.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A13 4G. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un simple smartphone qui va à l’essentiel

Sur cette tranche tarifaire, le Galaxy A13 n’est pas le smartphone le plus premium de Samsung, mais il tient la route grâce à une fiche technique tout de même intéressante pour son prix. À commencer par son design qui mise sur la simplicité tout en restant moderne avec la petite goutte en haut de l’écran et les fines bordures sur trois côtés. Il intègre une dalle IPS LCD de 6,6 pouces en définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz. C’est un peu juste pour faire face au Xiaomi Redmi Note 11, mais connaissant Samsung, la qualité devrait être au rendez-vous.

Au niveau des performances, le Samsung Galaxy A13 intègre un SoC maison (Exynos 850) couplé à 4 Go de mémoire vive. Le SoC n’est évidemment pas taillé pour le gaming, mais le smartphone se montrera relativement fluide au quotidien au moment d’exécuter des tâches simples. Son véritable point fort est de tourner nativement sous Android 12 avec la dernière version de l’interface coréenne : One UI 4.1. Vous profiterez donc des mêmes fonctionnalités que sur les appareils haut de gamme de la firme coréenne, mais à un prix beaucoup plus abordable. En plus, ce smartphone tiendra un bon moment, puisqu’il profite de 4 ans de mise à jour logicielle.

Une batterie conséquente et un module photo correct

On va aussi apprécier sa grande autonomie permise par une batterie de 5 000 mAh. Avec une telle capacité, l’appareil peut tenir facilement deux jours avant de nécessiter une recharge complète. En revanche, si la marche une charge dite rapide, elle s’élève à 15 W.

Quant à la partie photo, il y a quatre capteurs à l’arrière. Le capteur principal monte à 50 mégapixels et s’accompagne d’un grand-angle de 5 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et une autre caméra de 2 mégapixels pour le mode portrait. Forcément, ce n’est pas le meilleur photophone proposé par la marque, mais il assura quelques bons clichés, quand les conditions lumineuses sont réunies.

Le Galaxy A13 face à la concurrence

Afin de comparer le Samsung Galaxy A13 avec d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2021.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.