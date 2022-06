Android 13 enlève toutes vos notifications, mais vous rappelle pourquoi

La beta 3 d'Android est sortie avec son lot de nouveautés. Parmi elles, il y a l'invitation des utilisateurs à gérer leurs paramètres de notifications, puisque ces dernières ne sont plus activées par défaut sans autorisation.

Si la beta 2 d’Android 13 a été mise en ligne lors de la Google /IO 2022 le mois dernier, c’est au tour de la troisième beta de la nouvelle mouture d’Android d’entrer en scène.

C’est aussi l’arrivée de la première version stable du système d’exploitation, pour anticiper son déploiement à la rentrée. Une version stable qui va permettre aux développeurs de préparer leurs applications mobiles pour la sortie officielle d’Android 13. Cette troisième beta n’est pour le moment disponible que sur les Pixel de Google, mais l’on peut s’attendre à une compatibilité étendue dans les prochaines semaines.

Parmi les nouveautés annoncées par Google, il y a la volonté de restreindre les notifications. Désormais, une application devra avoir votre autorisation avant de pouvoir vous envoyer des notifications, quelles qu’elles soient. Actuellement, on doit les désactiver au cas par cas, et ce pour chaque application.

Mishaal Rahman, spécialiste d’Android, a installé la beta 3 d’Android 13 pour évidemment la tester. Il déclare que lorsqu’il a démarré son téléphone, il a reçu une notification d’Android lui demandant d’aller voir les paramètres de notification de ses applications : « À partir d’Android 13, les applications que vous installez ont besoin de votre autorisation pour envoyer des notifications. Appuyez pour modifier cette autorisation pour les applications existantes ».

When I booted up, the Android System posted a notification asking me to review notification settings for apps. This educates users about Android 13's new runtime permission for notifications: https://t.co/s6LahOea3m pic.twitter.com/ZM9pzTJLJJ

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 8, 2022