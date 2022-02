Windows 11, macOS, Chrome OS : voici ce qu’il sera possible de faire avec les Google Pixel et Android 13

Google prépare un moyen de diffuser des applications et des notifications de votre téléphone Pixel vers votre Chromebook ou votre PC, mais ils ne l'ont pas encore activé. Le média 9to5Google a réussi à activer cette fonctionnalité pour en offrir un premier aperçu.

En fonction de la marque de votre smartphone et de son interface, vous pouvez faire fonctionner votre téléphone avec votre PC. Chez Samsung, par exemple, grâce à l’application nommée Your Phone, il est possible de contrôler son smartphone Android depuis Windows. Sur n’importe quel smartphone Android, vous pouvez aussi utiliser le site Messages sur Windows, macOS ou Chrome OS pour accéder à vos SMS depuis votre navigateur. Enfin, si vous avez un Chromebook, Phone Hub vous donne accès à quelques interactions.

Une intégration poussée grâce au streaming multi-appareils

Google est en train de développer sa propre fonction pour les Pixel. Mieux encore : elle est déjà présente sur votre Pixel mais elle n’est pas activée. Dylan Roussel, journaliste chez 9to5mac, a pu activer le streaming multi-appareils entre un téléphone Pixel sous Android 13 DP1 et une application Web spéciale.

Bonne nouvelle : la fonction est disponible sur Chrome OS et Windows 11. Concrètement, vous allez pouvoir ouvrir une application sur votre téléphone et la diffuser en direct via votre navigateur sur Windows 11 et Chrome OS. Une fois ouverte, vous pouvez alors interagir avec l’application comme si elle était nativement ouverte sur votre PC, y compris cliquer et taper – parfait pour utiliser vos applications de messagerie préférées.

Votre Pixel génère un affichage virtuel entièrement séparé, qui est diffusé sur votre ordinateur portable ou de bureau, plutôt que de simplement offrir une fonction miroir. Cela signifie que vous pouvez ouvrir une application sur votre ordinateur sans perturber les applications en cours d’exécution sur l’écran principal de votre téléphone.

Google est allé loin dans l’expérience : les applications s’affichent comme si elles étaient sur une tablette et non un écran de smartphone. Sur le côté droit de l’application, un flux des notifications de votre téléphone vous est proposé. Cette fonction sera également disponible sur macOS.

Sur Chrome OS, l’intégration est plus poussée. Ce streaming multi-appareils sera disponible à partir d’une application intégrée qui est connectée à Phone Hub.

Il faudra attendre quelques semaines, et même quelques mois avec Android 13, pour pouvoir tester cette fonction. Google en avait parlé lors du CES 2022, elle semble déjà bien aboutie, comme on peut le voir grâce à cet aperçu.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.