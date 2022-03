Android 13 : l’expérience sur PC aurait droit à une fonction inspirée des montres connectées

Des lignes de code aperçues dans la DP2 d'Android 13 feraient référence à l'arrivée de nouvelles fonctionnalités pour les écrans de veille d'ordinateurs.

Google a lancé sa deuxième Developer Preview pour Android 13 et de nouvelles fonctionnalités qui, a priori, pourraient faire partie de la build finale sont petit à petit découvertes. La future mouture de l’OS semble notamment vouloir peaufiner l’expérience sur PC.

Des ajouts venant de l’univers des smartwatchs ?

C’est XDA Developers qui nous informe ici de la présence de certaines nouveautés pour les ordinateurs. Les écrans de veille sur PC pourraient connaître l’arrivée de « complications ». Ce terme anglais n’est pas à prendre au sens péjoratif ici. Il désigne des éléments qui viennent se superposer à l’écran de veille pour donner plus d’informations à l’utilisateur, un peu à la manière de ce que font certaines montres connectées par exemple.

Ces « complications » existent déjà dans l’univers WearOS de Google. On peut donc s’attendre à avoir des « complications » similaires à ce qui existe déjà sur les montres Android. Ces petits panneaux d’information serviront à vous montrer quelques datas comme la qualité de l’air, des informations concernant vos appareils Chromecast, la date, l’heure, la météo et tout plein d’autres petites choses utiles.

Le code déniché par XDA pourrait ici servir à ces fameuses « complications », mais pourrait aussi tout simplement servir de base de travail à Google pour unifier ses nombreuses bases de code Android et éviter de créer des versions trop différentes de l’OS en fonction des appareils.

La DP2 d’Android 13 contiendrait également d’autres nouveautés comme une meilleure gestion de la batterie et bien d’autres que nous vous présenterons au fur et à mesure de leur apparition. En attendant, rappelons que l’arrivée de la bêta est attendue pour avril et cette étape devrait nous en dire plus sur les fonctionnalités définitives d’Android 13.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.