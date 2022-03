Multi-fenêtres, barre des tâches… Android 13 pense aussi aux PC

Google n'en finit pas d'améliorer ses interfaces. Après l'arrivée d'Android 12L, la firme de Mountain View ajoute maintenant de nouvelles fonctionnalités dédiées aux PC sur Android 13.

Depuis peu, Google prête un petit peu plus d’attention à son expérience Android sur grand écran avec notamment la sortie d’Android 12L. Avec Android 13, Google souhaite également peaufiner son expérience sur PC et a donc développé de nouvelles fonctionnalités à destination des ordinateurs, comme le rapporte le blog Esper.

Android 13 pour PC Android 13 sur PC // Source : Esper

La DP2 d’Android 13 permet notamment d’ouvrir toutes les applications en multi-fenêtres de manière libre par défaut plutôt que de les étirer pour couvrir l’ensemble de l’écran. Ce n’était pas le cas auparavant puisqu’il fallait pour cela passer par les options développeur ou bien configurer votre launcher avec des applications tierces comme Taskbar.

Android 13 sur PC

Il est vrai qu’Android n’est pas quelque chose de commun sur PC — même si on retrouve des applications Android sur ChromeOS ou Windows 11. Cela n’empêche pourtant pas Google d’améliorer son expérience sur ce type d’interface via Android 13. La marque distribue son logiciel de manière non officielle pour les personnes souhaitant se le procurer à l’aide d’un projet de portage open source disponible de tous. Ici, les nouveaux changements interviennent notamment au niveau du design qui se rapproche notamment des versions 3 et 4 d’Android en plaçant les paramètres rapides ainsi que les notifications en bas dans le coin droit de l’écran.

Contrairement à ces versions antérieures, il est ici possible également de voir toutes les applications ouvertes directement depuis la barre des tâches. Sur cette version PC, Android conserve également une barre d’état en haut de l’écran d’où il est également possible d’accéder aux notifications ainsi qu’aux paramètres rapides.

Ces nouveautés sont les bien venues pour les personnes se servant d’Android sur leur PC et il pourrait être de bon augure que tous ces changements puissent arriver également sur tablettes. On pense notamment à la dernière-née de Samsung, la très grande Tab S8 Ultra qui pourrait bénéficier de ces adaptations pour une meilleure expérience globale bien que de son côté Samsung dispose déjà d’une interface soignée avec sa fonctionnalité DeX qui permet à ses utilisateurs d’utiliser leur tablette comme un PC.

