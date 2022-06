Android 13 : le copier-coller entre deux appareils sera encore plus rapide

Une nouvelle découverte nous apprend que Google améliorerait le copier-coller avec le partage à proximité. Cela afin de transférer un élément d'un appareil à l'autre encore plus rapidement grâce à Android 13.

C’est Mishaal Rahman, expert d’Android et rédacteur technique d’Esper qui a fait cette découverte. En fouillant dans le code source des Google Play Services, il a découvert une nouvelle fonctionnalité intéressante concernant Nearby Share. Elle était présente mais désactivée par défaut dans la Developer Preview 2, mais est activée par défaut depuis la Beta 1 d’Android 13.

On pourrait bientôt copier encore plus rapidement un élément sur un appareil et le coller sur un autre appareil Android via Nearby Share. Pas d’amélioration technique, mais un changement dans les boutons et l’expérience utilisateur.

Mishaal Rahman explique : « Désormais, lorsque l’utilisateur copie du texte ou des images, un menu du presse-papiers apparaît dans le coin inférieur gauche ». On y voit un nouveau bouton qui représente un téléphone ainsi qu’un ordinateur côte à côte. En cliquant dessus, cela permet d’envoyer l’élément copié à un appareil à proximité.

Dans la vidéo de démo qu’il a publiée sur Twitter, Mishaal Rahman a l’air d’envoyer un élément depuis un Pixel vers… un Pixel. Alors oui, il en possède deux, mais on peut supposer que c’est pour le travail (sans lui, cet article n’existerait pas).

At I/O 2022, Google announced an upgrade to Nearby Share that will let users quickly copy text or images on one device and share it with another. This feature hasn't rolled out yet, but it's possible to enable it in the latest version of Google Play Services. Here's a demo: pic.twitter.com/Z1k7J8OcpV

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 20, 2022