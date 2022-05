Android 13 permettra de prendre de plus belles photos et vidéos sur Instagram, Snapchat ou TikTok

La mise à jour de la bibliothèque CameraX sur Android va permettre aux applications tierces d'utiliser des modes HDR, nuit ou portrait pour la photo ou la vidéo.

Il est bien loin le temps où les utilisateurs se contentaient de l’application appareil photo de leur smartphone pour prendre des clichés ou des vidéos. Désormais, de plus en plus d’applications permettent de prendre directement des photos en leur sein.

Néanmoins, contrairement à ce que proposent les iPhone, les applications tierces utilisant modules photo sur Android n’ont pas accès à tous les réglages et à toutes les fonctionnalités proposées nativement par l’application appareil photo native du smartphone. Il faut dire que ces applications utilisent la bibliothèque CameraX d’Android. Or, celle-ci est bien plus limitée en termes de fonctions.

Plus de 15 constructeurs impliqués

Cependant, à l’occasion de la conférence Google I/O, qui a débuté mercredi, Google a annoncé une mise à jour majeure pour les développeurs d’applications. La prochaine mise à jour de CameraX sur Android 13 va ainsi permettre aux développeurs d’applications de profiter de davantage de fonctionnalités des appareils photo des smartphones, comme le rapporte le site Android Central.

Dans une vidéo mise en ligne ce mercredi (à partir de 13:18), Google indique travailler désormais avec plus de 15 constructeurs de smartphones, pour 150 téléphones, afin d’assurer la meilleure gestion possible de CameraX sur tous les appareils. La version 1.1 de CameraX, désormais déployée, permet par ailleurs de profiter de plusieurs fonctions au sein d’applications tierces, comme le choix de l’appareil photo ou de la définition, une meilleure prévisualisation en mode liveview et le contrôle de l’audio ou de la mise en pause.

L’arrivée du HDR, du mode portrait et du mode nuit

Parmi les autres nouveautés annoncées par Google, CameraX va permettre de profiter d’un mode HDR en vidéo grâce au support du HLG10 ainsi que la stabilisation. Surtout, Google annonce que des extensions pourront être ajoutées à CameraX par les constructeurs pour permettre aux applications tierces de profiter d’un mode portrait, du HDR ou d’un mode nuit.

Si ces nouveautés feront le plaisir des développeurs d’applications — qui pourront profiter de davantage de fonctionnalités — ce devrait également être le cas des utilisateurs.

En effet, cette mise à jour permettra l’arrivée, sur les prochaines générations de smartphones, de davantage de contrôles au sein des applications qu’ils utilisent au quotidien. Concrètement, plus besoin de passer par l’application Appareil Photo de votre smartphone avant de poster vos clichés sur Instagram. L’application du réseau social pourra servir, en elle-même, pour prendre des clichés avec davantage de contrôles.

Néanmoins, cette mise à jour n’est qu’une permission de Google. Avant que les utilisateurs en profitent, il faudra déjà que les constructeurs intègrent ces nouveautés et que les développeurs s’en saisissent pour les intégrer à leurs propres applications.

