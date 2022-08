ColorOS 13 (Android 13) : appareils compatibles, nouveautés… la bêta publique est là

ColorOS 13 (Android 13) entre en bêta publique sur un petit nombre d'appareils. Voici comment l'installer, quelle nouveauté attendre, mais aussi les quelques bugs auxquels il faut s'attendre.

Chez Frandroid, nous ne nous en cachons pas, ColorsOS est l’une des interfaces les plus appréciées au sein de la rédaction. Elle mêle habilement fluidité et fonctionnalités dans un design moderne et efficace. Avec l’arrivée progressive d’Android 13, nous savions que ColorsOS 13 n’allait pas tarder à arriver.

L’interface était déjà disponible pour quelques utilisateurs triés sur le volet, voici qu’elle arrive en bêta publique sur quelques appareils. A priori, cette version n’est pas encore disponible en France, comme nous avons pu le constater sur un Oppo Find X5 Pro d’une collègue d’Humanoid (le groupe derrière Frandroid). Mais nous avons eu la chance de pouvoir nous inscrire à cette bêta en avant-première auprès d’Oppo directement. Nouveautés, appareils compatibles, installation, on vous explique tout…

Quels appareils sont compatibles avec ColorOS 13 ?

Pour le moment, la liste des appareils pouvant s’essayer à ColorOS 13 est courte, très courte. Il s’agit basiquement des dernières sorties premium du groupe OPlus rapporte XDA. Les voici :

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N (non disponible en France)

OnePlus 10 Pro

La présence du OnePlus peut paraître étonnante, mais il faut savoir que les smartphones de la sous-marque d’Oppo utilisent désormais ColorOs en Chine en lieu et place d’OxygenOS.

Quelles sont les nouveautés de ColorOS 13 ?

Nous avons pu installer ColorOS 13 sur un Oppo Find X5 Pro afin de voir les nouveautés de première main. Pour le moment, l’installation de ColorOS 13 ne révolutionne pas l’expérience, on peut même avancer qu’on y perd quelque peu. En effet, la recherche d’applications dans l’écran d’accueil ne fonctionne plus du tout.

Nous avons également rencontré un bug où l’écran semblait freeze pendant 10 secondes, avant que le téléphone n’envoie à toute vitesse toutes les commandes que nous avions entrées à toute vitesse.

En outre, les petits ajouts promis par Android 13 n’ont pas encore été déployés sur cette version. Impossible par exemple de personnaliser les couleurs sur les icônes des apps tierces. Aucun signe de la nouvelle politique autour des notifications qui permet d’Opt in plutôt que d’Opt out. Idem pour l’utilisation de la pleine puissance de l’appareil photo sur les réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram ou TikTok, nous n’en avons pas trouvé trace. Bref les nouveautés alléchantes d’Android 13 attendront pour plus tard, si l’OEM décide de les ajouter bien sûr.

Les nouveautés rafraichissantes

Nous avons tout de même pu apercevoir quelques petites nouveautés intéressantes. À commencer par un nouveau système de tuiles dans le volet des raccourcis. Celui-ci met notamment en valeur la nouvelle gestion des sorties audio. Deux autres tuiles sont consacrées à la partie Wi-Fi ou encore aux appels Wi-Fi.

Les couleurs de l’interface profitent également de deux nouveaux ensembles, amenant leur nombre à six. Une petite amélioration, mais rien de révolutionnaire donc pour le moment.

Dernière petite nouveauté bienvenue pour la sécurité de votre appareil (ou tout simplement pour économiser votre forfait), désormais, lorsque l’on place le téléphone en partage de connexion, une petite icône verte rappelant celle qui vous indique qu’une app utilise la caméra ou le micro s’affiche dans la barre d’état. Joli.

Nous déconseillons donc l’installation de la bêta pour votre usage personnel, à moins de chercher à tout prix à expérimenter les nouveautés les premiers·ères.

Comment installer ColorOS 13

Avant d’aller plus loin, il convient d’insister sur un point : ColorOS 13 est encore en bêta. Cela signifie que l’interface comprend encore de nombreux bugs (les dénicher est tout l’intérêt d’une bêta).

Aussi, si vous voulez être absolument certain de ne pas risquer de perdre des données, nous vous conseillons de copier auparavant ces dernières sur un second téléphone, ou encore de vous assurer que vos sauvegardes sur les différents services de cloud sont bien opérationnelles.

Passons à l’installation. Quel que soit l’appareil que vous utilisez, y compris le OnePlus 10 Pro, vous devrez d’abord vous assurer que votre téléphone possède la dernière mise à jour d’Android 12 en date, obligatoire pour essayer la bêta d’Android 13.

Une fois cela fait, vous devrez vous rendre dans la section « À propos de l’appareil », appuyer sur la bannière ColorOS, sélectionner la version d’essai en appuyant sur le menu à trois points, puis suivez les instructions.

