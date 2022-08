OxygenOS 13 : la liste des smartphones OnePlus qui auront la mise à jour Android 13

En marge de la présentation du OnePlus 10T, quelques informations ont été dévoilées sur la future interface OxygenOS 13 basée sur Android 13. On connaît notamment les smartphones qui en profiteront.

En lisant notre prise en main du OnePlus 10T — fraîchement officialisé –, vous verrez que ce nouveau smartphone tourne sous OxygenOS 12. Or, la marque a profité de son événement pour partager quelques infos sur la prochaine version de son interface OxygenOS 13 teasée depuis plusieurs mois déjà. Celle-ci sera basée sur Android 13. On connaît désormais les smartphones compatibles avec cette mise à jour.

Les nouveautés d’OxygenOS 13

C’est donc l’occasion d’apprendre qu’OxygenOS 13 « offre l’expérience logicielle rapide et fluide caractéristique de OnePlus avec un design aquamorphique extraordinaire, une sécurité renforcée et l’optimisation de certaines des fonctionnalités favorites de la communauté ».

On nous promet donc des icônes minimalistes, des animations peaufinées et « une variété de formes et de textures ». OxygenOS 13 compte aussi modifier les couleurs du système « en fonction de l’heure à laquelle vous utilisez l’appareil » avec, par exemple, des teintes plus sombres en fin de journée.

Plus de fluidité est aussi au programme grâce à une gestion intelligente de la RAM ainsi qu’une plus grande personnalisation de l’écran Always-on display. La fonction Smart Launcher est par ailleurs mise en avant pour agrandir les dossiers et leur contenu sur votre écran d’accueil « afin de vous permettre d’accéder plus rapidement aux applications. L’ouverture des applications sans devoir ouvrir le dossier qui les renferme accélère et fluidifie votre expérience ».

Comptez aussi sur des nouveautés pour optimiser l’expérience en jeu, la qualité audio, l’appairage d’un appareil ou encore la sécurité des utilisateurs et des utilisatrices.

Les smartphones OnePlus compatibles avec OxygenOS

Au-delà de ces promesses, on retient surtout la liste officielle des smartphones OnePlus compatible avec la prochaine mise à jour vers OxygenOS 13 (Android 13).

OxygenOS et ColorOS

Rappelons au passage que depuis quelque temps, le code d’OxygenOS partage un socle commun avec ColorOS d’Oppo. Les deux expériences logicielles sont désormais très semblables. OnePlus avait entretenu le flou quant à l’avenir de son interface maison avant de clamer son attachement à OxygenOS.

Reste à savoir s’il s’agit d’une stratégie destinée à durer dans le temps où si les deux marques cousines — sous le giron du groupe Oplus avec Realme — finiront par partager totalement une interface commune.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.