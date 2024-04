OnePlus signe l’arrêt de mort de deux smartphones haut de gamme

Après quatre ans de service, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro entendent la fin de la récré. Ils ont atteint leur cotât de mises à jour et sont relégués sur les étagères des reliques téléphoniques.

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont désormais trop anciens. Via son forum communautaire, OnePlus annonce la fin de leur support. Ces adieux se font pas une dernière mise à jour de sécurité d’OxygenOS.

« Comme vous le saviez peut-être, avec la sortie d’OxygenOS 13.1.0.587, nous avons officiellement rempli notre promesse de maintenance du cycle de vie pour les OnePlus 8/8Pro », écrit OnePlus à ses fans.

La dernière mise à jour apporte les correctifs de sécurité d’avril 2024. Elle a été déployée sur les appareils indiens pour l’instant. Nul doute qu’on l’aura prochainement en France.

Bien sûr, on n’est jamais à l’abri d’une mise à jour d’urgence en cas de problème bloquant, mais les updates majeures ou de sécurité initialement prévues sont épuisées. L’agenda des OnePlus 8 est clôt pour leur constructeur.

Les OnePlus 8 auraient dû finir il y a un an

Et avec un peu de recul, ça aurait dû être moins bien. En effet, la norme des cycles de mise à jour chez

OnePlus était moins avantageuse à la sortie des OnePlus 8 qu’aujourd’hui. Et cette vieille gamme de 2020 a été la dernière a profiter du changement opéré par OnePlus en 2022. Il annonçait alors une évolution de sa maintenance, passant à 3 versions d’Android et 4 ans de patches de sécurité pour les flagships les plus récents de OnePlus. On a gagné un an sur les deux tableaux.

Depuis, la norme a encore évoluée puisque tous les smartphones OnePlus sortis depuis 2023 bénéficient de 4 ans de mise à jour d’Android et 5 ans de mise à jour de sécurité. C’est aussi bien que Xiaomi, mais toujours moins bon que Samsung et Google sur le haut de gamme. Ces derniers sont à 7 ans de mise à jour,Android et patches de sécurité confondues.

Quel smartphone pour remplacer un OnePlus 8/8Pro ?

2020, la crise sanitaire, une étrange période. Journaliste pour un autre média à l’époque, je me souviens avoir laissé un gros colis en décontamination pendant 24h, c’était le OnePlus 8 dans son package presse démesuré. Malgré un tarif qui commençait à flamber (699 €) pour un constructeur connu pour son excellent rapport qualité/prix, le OnePlus 8 était un bon smartphone. Idem pour le OnePlus 8 Pro, malgré quelques faiblesses en photo que n’autorisait pas son prix : 999 €.

Si vous utilisez encore votre OnePlus ou OnePlus 8 Pro, la question d’en changer pourrait bientôt se poser. Quel modèle choisir en remplacement ? Pour être fan de la philosophie de la marque, mon conseil serait de vous orienter vers un modèle qui offre la même expérience qu’OxygenOS, ou proche.

Sur cette liste je mettrais les OnePlus 10 Pro et OnePlus 11, dont les prix ont suffisamment chuté pour qu’ils soient attractifs.

Mon option coup de coeur serait le Oppo Find X5 Pro ou son petit frère, le Find X5. Venant de OnePlus, vous ne serez pas perdus et aurez même une interface plus personnalisable à mon sens. Mais, le hic c’est qu’ils n’ont plus qu’une mise à jour majeure à leur compteur.

Enfin, il y a aussi les Pixel de Google. OxygenOS étant proche du Material Design d’Android, vous ne serez pas dépaysés et surtout vous êtes assurés d’avoir encore quatre mises à jour majeures si vous optez pour un Pixel 7 ou un Pixel 7 Pro. Ce dernier est clairement un choix royal encore aujourd’hui pour se faire plaisir sans vider son porte-monnaie. Je le recommande plus volontiers à la place d’un Pixel 8 Pro qui n’apporte pas suffisamment de nouveautés notables et est bien plus onéreux.