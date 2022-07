La bêta de ColorOS 13 (Android 13) est disponible et le OnePlus 10 Pro y a droit aussi

Oppo a annoncé le lancement de la première bêta de ColorOS 13 en Chine dans un programme fermé. Elle sera disponible sur les OnePlus 10 Pro, Oppo Find X5 et Find X5 Pro.

ColorOS 13 avec Android 13, ça se précise. Oppo lance un premier programme bêta de son interface ColorOS 13 lors d’une conférence de développeurs en Chine.

ColorOS 13 est compatible avec le OnePlus 10 Pro et les Find X5 d’Oppo

Selon les annonces faites par OnePlus et par Oppo et reprises par Gizmochina, « les utilisateurs possédant un OnePlus 10 Pro, un Oppo Find X5 et un Find X5 Pro peuvent maintenant s’inscrire au programme bêta fermé de ColorsOS 13 ». On savait déjà que ces modèles pourraient profiter de la première bêta d’Android 13. Une bêta n’est pour le moment pas aussi stable que la version officielle de ColorOS en place et Oppo indique qu’il y a encore beaucoup de bugs. Par ailleurs, comme il s’agit d’un test, les actions seront enregistrées, ce qui affectera les performances et l’autonomie des smartphones.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Cependant, vous ne pourrez pas la télécharger, même si vous avez l’un de ces smartphones. Oppo a mis en place une phase de recrutement ces deux derniers jours, avec 500 testeurs par modèle. Dans les prochains jours, la marque va examiner les candidatures et va déployer par lots la mise à jour. De toute façon, cette bêta n’est pour le moment ouverte qu’aux utilisateurs chinois. On apprend que les utilisateurs internationaux « devront attendre un peu plus longtemps ».

On ne connaît pas encore grand-chose de ColorOS 13, si ce n’est qu’il y aura des améliorations visuelles et de nouvelles fonctionnalités. Néanmoins, les changements les plus intéressants seront ceux qui viendront d’Android 13.

OnePlus passe à ColorOS en Chine

Ce qu’on peut remarquer dans cette annonce, c’est que parmi la liste des smartphones compatibles avec cette bêta, on trouve un modèle OnePlus. Actuellement en Chine, les smartphones OnePlus abandonnent progressivement HydrogenOS (l’équivalent d’OxygenOS dans l’Empire du milieu, et on ne parle pas du nouvel Astérix) au profit de ColorOS.

Toutefois, en Occident, la marque OnePlus ainsi que sa surcouche Android possèdent une image de marque plus forte. C’est pourquoi on peut penser que ColorOS 13 n’arriverait pas chez nous sur des modèles OnePlus. D’ailleurs, on apprenait en février dernier que le fabricant travaille sur OxygenOS 13.

De plus en plus de fabricants de smartphones déploient des bêtas pour leurs interfaces sous Android 13. On pense par exemple à Samsung qui teste en interne One Ui 5.0.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.