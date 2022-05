Oppo, OnePlus, Realme… voici les premiers smartphones à profiter de la bêta 1 d’Android 13

Alors que la beta d'Android 13 est disponible sur les Pixel, plusieurs autres modèles vont voir arriver une beta : le Oppo Find X5 Pro, le OnePlus 10 Pro et le Realme GT 2 Pro.

La Google I/O n’est plus que dans quelques heures et l’on devrait découvrir les nouveautés apportées par Android 13. Mais depuis quelques jours, les Pixel peuvent installer la première bêta d’Android 13 pour tester les fonctionnalités apportées par cette nouvelle version du système d’exploitation. Ce soir, on pourrait apprendre que d’autres modèles d’autres marques pourraient installer la première bêta d’Android 13. Dès lors, plusieurs constructeurs ont annoncé l’arrivée de la version développeur de la bêta 1 d’Android 13 sur leurs smartphones : l’Oppo Find X5 Pro, le OnePlus 10 Pro et le Realme GT 2 Pro.

Si vous avez un Oppo Find X5 Pro, vous pourrez bientôt télécharger la bêta 1 d’Android 13

Dans un communiqué, Oppo annonce que son modèle Find X5 Pro sera « l’un des premiers appareils à recevoir la nouvelle mise à jour Google Android 13 Beta 1 ». La marque a déclaré avoir travaillé en collaboration avec Google « pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible » avec son interface ColorOS. Le Find X5 Pro serait, selon les dires du fabricant, le premier smartphone sous ColorOS à pouvoir passer à Android 13, lorsque la version finale sortira.

Oppo profite de cette annonce pour mettre en ligne la version développeur de ColorOS basée sur la première bêta d’Android 13 et explique comment faire. Que vous soyez développeur ou simplement un propriétaire de Find X5 Pro, vous pouvez la télécharger et l’installer sur votre appareil. Cependant, si vous n’êtes pas développeur, nous vous déconseillons fortement de tenter l’expérience. Passer à cette bêta supprimera vos données : si vous décidez d’essayer quand même, pensez à faire une sauvegarde. Par ailleurs, il y aura forcément des bugs et des problèmes non-résolus par Oppo et/ou par Google. Évitez donc de télécharger cette version bêta de ColorOS sur un appareil que vous utilisez au quotidien.

Vous pouvez télécharger la bêta 1 d’Android 13 sur le Realme GT 2 Pro

Realme vient d’annoncer que vous pouvez télécharger la première bêta du nouvel Android sur le GT 2 Pro, dans le cadre de son programme Developer Preview. Cependant, il manque plusieurs fonctionnalités spécifiques à l’interface du constructeur sur cette version du système d’exploitation.

Évidemment, l’installation n’est recommandée qu’aux développeurs afin de tester leurs applications sur ce modèle.

Le OnePlus 10 Pro rejoint la petite liste des smartphones pouvant passer à la bêta 1 d’Android 13

C’est au tour de OnePlus d’annoncer que la première beta d’Android 13 est disponible sur son 10 Pro, également dans le cadre de son programme Developer Preview. Encore une fois, c’est un programme permettant au développeurs de commencer à travailler sur la compatibilité de leurs applications avec le 10 Pro ; si vous êtes un particulier, nous vous déconseillons de tenter l’expérience, certaines fonctionnalités n’étant tout simplement pas disponibles.

D’autres smartphones pourraient profiter de la bêta 1 d’Android 13

Aujourd’hui, seuls ces autres téléphones Android, tous des Pixel, peuvent tester la nouvelle version du système d’exploitation :

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

D’ailleurs, voici la marche à suivre pour installer Android 13 bêta 1 sur votre Pixel. Malheureusement, nous avons appris aujourd’hui que Google a mis en place une restriction temporaire sur son programme de test.

Les Oppo Find X5 Pro, Realme GT 2 Pro et OnePlus 10 Pro ne devrait pas être le seul smartphone hors Pixel à profiter de la première bêta d’Android 13. Nous devrions en savoir plus dès ce soir lors de la conférence de Google ; un événement au cours duquel on pourrait découvrir le Pixel 6a, des Pixel Buds Pro ou encore la Pixel Watch en plus des nouveautés d’Android 13.

