Google préparerait des Pixel Buds Pro pour pousser les nouveautés audio d’Android 13

Avec les nouveautés à venir sur Android 13 dans le domaine de l'audio, Google pourrait présenter de nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme, les Google Pixel Buds Pro.

La semaine prochaine, Google lancera l’édition 2022 de sa grande conférence annuelle dédiée aux développeurs, la Google I/O. Comme tous les ans, ce devrait être l’occasion pour la firme de présenter les prochaines nouveautés attendues sur ses services, systèmes d’exploitation, applications et sur Android 13. Néanmoins, le matériel pourrait aussi être à l’ordre du jour. On s’attend notamment à la présentation de la première montre du constructeur, la Google Pixel Watch.

Il semble que Google en ait encore davantage sous le coude. Cette semaine, le leaker Jon Prosser a en effet publié sur Twitter des informations à propos de futurs écouteurs sans fil de Google, les Google Pixel Buds Pro.

Google Pixel Buds Pro coming 🔜 Real Red, Carbon, Limoncello, Fog — Jon Prosser (@jon_prosser) May 3, 2022

Il indique dans son tweet que les écouteurs seront lancés « prochainement » dans quatre coloris : real red (vrai rouge), carbon (carbone), limoncello et fog (brouillard). On peut donc s’attendre à des teintes rouges, noir, jaune et gris clair. Comme d’habitude, les informations de Jon Prosser restent à prendre avec des pincettes. Le leaker a l’habitude de multiplier les fuites, se trompant régulièrement. Sur les produits de Google, Jon Prosser a cependant un historique relativement fiable.

De nombreuses nouveautés audio à venir sur Android 13

Surtout, les informations du leaker sont appuyées par Mishaal Rahman, l’ancien rédacteur en chef de XDA Developers. Dans un message citant celui du leaker américain, il indique qu’il ne serait « absolument pas étonné » d’une telle annonce. Il indique qu’un tel lancement de produit pourrait permettre à Google de mettre en avant certaines fonctionnalités prévues pour Android 13 et qui pourraient être davantage présentées cette semaine lors de la Google I/O. Et Mishaal Rahman de citer le support de l’audio spatial avec suivi des mouvements de la tête ainsi que l’arrivée du Bluetooth Low Energy (BLE) Audio sur la prochaine mise à jour d’Android. Ces deux nouveautés pourraient être prises en charge sur les Pixel Buds Pro pour proposer d’office des écouteurs compatibles avec ces deux fonctionnalités.

Rappelons que l’audio pourrait être au cœur de la conférence Google I/O la semaine prochaine. En janvier dernier, la firme avait déjà annoncé plusieurs nouveautés à venir sur Android, dont l’audio spatial avec suivi des mouvements de la tête, la gestion du Bluetooth multipoint, une meilleure gestion de Google Fast Pair ou une connexion simplifiée aux téléviseurs Android TV ou aux ChromeBook. Google donnait alors rendez-vous « dans les prochains mois » sans davantage de précision.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.