Google déploierait sur ses Pixel 6 un équivalent du « Spatial Audio » d’Apple

Des indices contenus dans la première bêta d'Android 13 laissent entendre que Google déploierait bientôt une fonctionnalité permettant d'activer du son spatialisé sur les Pixel 6.

Introduite en grande pompe l’année dernière sur iPhone, la technologie Spatial Audio permet aux casques compatibles d’offrir une expérience sonore plus immersive, vous plaçant au centre du morceau que vous écoutez. On apprend désormais que Google aurait la ferme intention de lancer une fonctionnalité similaire sur ses Pixel 6. C’est en tout cas ce que l’on peut déduire du contenu de certains fichiers découverts par Mishaal Rahman (ancien rédacteur en chef du site spécialisé XDA Developers) dans la première bêta d’Android 13.

Ces indices renvoient pour l’instant à une nouveauté vouée seulement au Pixel 6 Pro. Cette nouveauté semble déjà implémentée dans la bêta, mais n’a pas encore été activée par Google, explique GSMArena. Elle devrait néanmoins se frayer un chemin dans la version publique d’Android 13, attendue plus tard cette année.

Bientôt du meilleur son sur votre Pixel 6 ?

N’ayant pas encore été activée, cette fonctionnalité audio reste pour l’instant assez mystérieuse. Cette dernière s’appuiera logiquement sur des réglages logiciels pour offrir une meilleure expérience d’écoute avec certains écouteurs et casques (on pense par exemple aux Pixels Buds). On ignore à ce stade si elle sera déployée sur le Pixel 6 « classique » en plus du Pixel 6 Pro. De la même façon, difficile de dire si Google choisira aussi de l’ajouter aux autres smartphones de la famille Pixel.

Quoi qu’il en soit, cette nouveauté permettrait à Google de revenir dans la course à l’audio face à Apple. Ces dernières années, la marque à la pomme a fortement musclé son offre en la matière, tant sur le plan matériel (avec les AirPods Pro et Max, notamment) que sur le plan logiciel, avec l’arrivée de la fonctionnalité Spatial Audio et de l’audio Lossless. Pour rappel, et contrairement aux habitudes d’Apple, l’audio sans perte est disponible sans surcoût sur Apple Music.

Une nouveauté attendue depuis janvier dernier

Ces nouveautés ne sont cependant pas une vraie surprise. Début janvier, Google avait déjà fait part de nouveautés à venir sur Android quant à la gestion des casques et écouteurs. « L’audio spatial sur les casques vous permettra de vous sentir entouré de musique en adaptant le son en fonction des mouvements de votre tête et en positionnant le son dans l’espace autour de vous », indiquait alors Google.

La firme précisait alors que l’arrivée de l’audio spatial sur « les casques et écouteurs compatibles » arriverait dans les prochains mois. On peut logiquement s’attendre à une annonce plus détaillée au cours de la conférence Google I/O qui ouvrira ses portes la semaine prochaine.

