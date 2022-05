Obtenir la bêta d’Android 13 sur votre Pixel pourrait prendre du temps

Google ajoute des restrictions temporaires à un système déjà complexe de bêtas pour Android. En conséquence, vous ne pourrez probablement pas profiter de la bêta d'Android 13 sur votre Pixel juste après inscription.

Vous vous êtes inscrit à la bêta d’Android 13, mais votre Pixel n’a toujours pas pu l’installer ? Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’un bug, mais d’une restriction imposée depuis peu par Google. Comme l’explique XDA Developers, la firme utilise depuis mars dernier deux canaux distincts pour déployer les mises à jour de bêtas Android sur ses smartphones Pixel : un premier canal dédié aux Quarterly Platform Releases (QPR), qui englobe désormais aussi les mises à jour Pixel Feature Drop, et un second canal voué cette fois aux bêtas des mises à jour majeures du système. En avril, Google déployait donc, en parallèle, deux bêtas différentes via ces deux canaux respectifs : l’Android 12 QPR3 Beta 2 et l’Android 13 Beta 1.

C’est cette dernière qui nous intéresse, puisque Google a imposé quelques restrictions temporaires bloquant, dans certains cas, son installation juste après inscription. En début de semaine sur Reddit, la firme a expliqué que les utilisateurs ayant installé la mise à jour de sécurité de mai, après avoir avoir profité de l’Android 12 May 2022 stable release, devraient être en mesure de profiter du programme de bêta pour Android 13.

Un système de bêta qui prend des airs de pataquès

En revanche, le déploiement en OTA (Over the Air) de la bêta est reporté. Le motif est à chercher du côté de la build d’Android 12 QPR3 Beta 2 et de la bêta 1 d’Android 13, qui sont plus anciennes que la mise à jour de mai, explique XDA Developers. Cela dit, Google promet que l’Android 12 QPR3 Beta 3 arrivera dans les prochaines semaines. Cette dernière ne permettra pas non plus l’installation immédiate de la bêta 1 d’Android 13, mais permettra la transition vers la bêta 2 quand elle sera disponible (Google la promet « pour bientôt »). En d’autres termes, encore un peu de patience.

Notez bien que si la complexité de ce système échelonné vous rebute (ou vous agace), une troisième voie existe : celle de l’installation manuelle en flashant votre smartphone. Une sauvegarde complète de l’appareil cible est par contre nécessaire, puisque l’opération effacera tout son contenu.

