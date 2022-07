Les employés de Samsung sont chanceux, ils peuvent déjà tester One UI 5.0 avec Android 13

Alors que la bêta de One UI 5.0 n'est prévue que pour dans quelques semaines, Samsung travaille dessus d'arrache-pied. Certains de ses employés sont chanceux puisqu'ils peuvent déjà tester l'interface qui passe à Android 13.

On sait depuis quelques mois que la sortie de la première bêta de One UI 5.0 sera avancée par rapport à ce que fait Samsung habituellement. Pour le moment, on s’attend même à une disponibilité dès la troisième semaine de juillet. Concernant les modèles compatibles, ce seraient les Galaxy S22 qui pourraient recevoir la bêta de l’interface sous Android 13. Mais certains sont plus chanceux que d’autres puisque certains employés de Samsung peuvent déjà tester One UI 5.0 dans la première bêta.

Déjà des testeurs de One UI 5.0 sous Android 13

C’est SamMobile qui rapporte que « la version bêta de One UI 5.0 a été mise à la disposition des employés de Samsung en interne ». Le but pour le fabricant est de récolter des commentaires et retours sur l’interface Android afin de finaliser la version 5 de One UI.

D’ailleurs, Samsung prévoit une sortie publique de l’interface qui passe sous Android 13 pour octobre prochain. Comme le rappelle le média, « le firmware bêta ne sera disponible que dans une poignée de pays ».

Ce qu’on attend de One UI 5.0

Cette nouvelle version apportera des changements esthétiques de son côté. Mais pour SamMobile, on peut s’attendre à de nouvelles fonctionnalités puisqu’il s’agit d’une mise à jour majeure, bien que l’on n’en sache pas beaucoup plus pour l’instant. Cependant, on sait que la vitesse d’exécution des animations sera significativement améliorée.

Mais le plus important, c’est surtout l’arrivée progressive d’Android 13 sur les smartphones de Samsung avec toutes les nouveautés qui vont avec. Les icônes d’applications vont pouvoir changer de couleur grâce à Material You, alors qu’auparavant ce n’était que l’interface qui pouvait s’accorder avec votre fond d’écran. On peut aussi noter l’amélioration de la confidentialité avec des applications qui vont voir leurs autorisations restreintes, tout comme les notifications qui vont pouvoir être moins nombreuses.

Oppo aussi teste en ce moment en bêta fermée la première version de son interface sous Android 13, intitulée ColorOS 13.

