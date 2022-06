Samsung One UI 5.0 : la beta d’Android 13 approche pour les Galaxy

Samsung aurait bien mis les bouchées double cette année pour offrir en avance la beta de la nouvelle version d'Android avec son interface One UI 5.0. L'ouverture du programme se ferait au mois de juillet.

Les choses s’accélèrent pour Android 13 sur les smartphones Samsung. On apprenait le 23 juin que les smarphones Galaxy S22 de Samsung pourraient profiter d’une beta de One UI 5 dès le mois de juillet à travers la fuite d’une première version. Les bruits de couloirs semblent se confirmer.

Un lancement à la 3e semaine de juillet

C’est le site spécialisé SamMobile qui a pu obtenir des informations plus précises sur ce programme de beta. D’après le site, les Galaxy S22 de Samsung devraient profiter d’un programme de beta pour One UI 5.0 et Android 13 à partir de la 3e semaine du mois de juillet 2022.

Le calendrier de Samsung pour cette beta irait jusqu’au mois d’octobre, où le fabricant se tiendrait prêt à un premier déploiement grand public de la mise à jour. Le fabricant aurait donc plusieurs mois d’avance sur le calendrier qu’il avait observé en 2021 avec un lancement de la beta de One UI 4.0 en septembre seulement. Avec un lancement prévu pour octobre, Samsung se retrouverait très proche de l’expérience proposée sur les smartphones Pixel de Google.

En quelques années, Samsung est devenu la référence quand il s’agit du suivi des mises à jour Android. Ce nouveau changement devrait encore renforcer cette image. Les rumeurs se concentrent sur la disponibilité pour les Galaxy S22, mais Samsung devrait aussi étendre la beta et le déploiement aux autres modèles de son catalogue. On pense notamment aux appareils pliables avec les Galaxy Z Fold et Z Flip.

On attend désormais la confirmation officielle de la part de Samsung, qui devrait, on l’imagine, plus tarder à arriver.

