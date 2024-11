À l’approche du Black Friday, le Samsung Galaxy S24 devient une belle affaire dans ce pack avec la Galaxy Watch 7 offerte

Le Samsung Galaxy S24 a beau ĂŞtre le plus abordable de la gamme, c’est un tĂ©lĂ©phone haut de gamme Ă considĂ©rer. Il devient plus recommandable grâce Ă cette offre oĂą il est proposĂ© avec la Galaxy Watch 7.Â

Samsung Galaxy S24 // Source : Frandroid

Le Black Friday se rapproche Ă grands pas, et pour anticiper cet Ă©vènement phare, la boutique Red by SFR prend les devants en proposant le Samsung Galaxy S24 avec la Galaxy Watch 7 Ă un prix bien plus intĂ©ressant. Deux rĂ©fĂ©rences qui vont de pair, et que l’on recommande chaudement.

Pourquoi on recommande le Samsung Galaxy S24 dans ce pack ?

Pour son petit gabarit et son écran très lumineux

Ses 7 ans de mises Ă jour

La Galaxy Watch 7, une montre WearOS avec un bon suivi

Au lieu d’un prix barrĂ© Ă 1 238 euros, le Samsung Galaxy S24 avec la Galaxy Watch 7 s’affiche aujourd’hui Ă 869 euros sur le site Red by SFR.

De belles finitions avec un Ă©cran qui en met plein les mirettes

Le Samsung Galaxy S24 n’a rien Ă envier Ă ses aĂ®nĂ©s, notamment cĂ´tĂ© design. C’est d’ailleurs lĂ oĂą le smartphone brille le plus, puisque nous lui avons attribuĂ© la note de 10/10 dans cette catĂ©gorie. Son petit gabarit lui confère une bonne maniabilitĂ© et les finitions sont parfaites. La soliditĂ© est aussi au rendez-vous, avec un revĂŞtement Gorilla Glass Victus 2 et Ă une certification IP68, soit une rĂ©sistance Ă l’eau et Ă la poussière.

Son petit écran de 6,2 pouces embarque une dalle OLED LTPO Full HD+ avec un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz. On a surtout apprécié sa luminosité, que l’on a même qualifiée de grandiose lors de notre test. Nous avons en effet mesuré un pic à 2 376 cd/m² en HDR et jusqu’à 1 309 sur une utilisation traditionnelle.

Des mises à jour à gogo et de l’IA

Le S24 a droit à 7 années de mises à jour, soit une durabilité bien appréciable, mais on peut également profiter de One UI 6.1 et surtout de Galaxy AI. Reformulation de messages, traduction de textes, traduction de conversations orales en temps réel, retranscription d’enregistrements, génération d’un résumé de notes, retouches photo… Les options sont nombreuses et vraiment intéressantes, même si perfectibles pour certaines.

Le processeur Exynos 2400 est bon sans être transcendant. La batterie de 4 000 mAh ne permet pas d’avoir une excellente autonomie. N’espérez pas le faire tenir plus d’une journée sur une seule charge. Un dernier mot sur la photographie qui est cohérente, même si de nuit, le résultat peut être décevant.

La Galaxy Watch 7, une montre au suivi efficace

La Samsung Galaxy Watch 7 propose un certain nombre de mesures : températures, altitude, boussole, accéléromètre, gyroscope, électrocardiogramme, tension, composition corporelle, GPS et fréquence cardiaque. Des mesures qui sont précises, contrairement à d’autres modèles. Évidemment, plein de modes d’entraînement sont proposés, pour différentes disciplines sportives.

Cette montre WearOS est suffisamment puissante pour proposer une bonne fluiditĂ© tout au long de la journĂ©e sur son Ă©cran très lumineux. Quant Ă l’autonomie, elle reste limitĂ©e Ă moins de deux jours.

Découvrez plus de détails dans notre test complet sur le Samsung Galaxy S24.

