Les Galaxy S22 devraient bientôt accueillir la bêta de One UI 5 basée sur Android 13

Une première version bêta de One UI 5 pour les Galaxy S22 aurait été repérée en Corée du Sud. Les smartphones Galaxy pourraient donc avoir droit à un avant-goût d'Android 13 plus tôt que prévu cette année.

Samsung n’a jamais été aussi performant sur les mises à jour. La firme coréenne s’est engagée désormais à proposer 4 années de support logiciel sur ses smartphones, devançant maintenant ce que propose Google avec ses Pixel. Mais cet effort a également été visible sur le timing avec lequel ses mises à jour ont été déployées.

Un programme de bêta avancé à juillet ?

Les personnes en attente d’essayer la prochaine version d’Android 13 devraient donc être rassurées si elles possèdent un smartphone Galaxy puisque Samsung semble actuellement travailler sur une bêta de One UI 5.

Des indices montrant qu’une première version publique de la bêta est en route pour les Galaxy S22 nous viennent de Corée du Sud comme nous l’apprend SamMobile avec un premier nom : S906NKSU2ZVF6. Elle fonctionnerait pour l’heure sur des Galaxy S22 coréens, mais devrait être proposée ultérieurement aux autres marchés.

Rien n’a encore été officialisé par Samsung pour l’heure, mais des rumeurs faisaient état du début d’un programme de bêta d’Android 13 pour juillet, nous devrions donc savoir de quoi il en retourne assez rapidement.

Samsung toujours plus performant sur les mises à jour

À titre de comparaison, la bêta de One UI 4 avait débuté l’année dernière au mois de septembre, ce qui montrerait que Samsung continue ses efforts pour améliorer son calendrier et proposer à ses utilisateurs des mises à jour toujours plus rapidement.

L’entreprise n’avait pas rejoint le programme bêta de Google pour Android 13 et préfère donc avancer de son propre chef. Android 13 est actuellement entré dans sa troisième phase de bêta chez Google et la firme devrait encore en délivrer une dernière avant la sortie de la version stable.

Samsung semble en tout cas très en forme au niveau du support logiciel, passé en quelques années de véritable point faible à l’un de ses nouveaux grands atouts. Le géant coréen est petit à petit en train de chasser sur les terres de Google et les personnes qui pensaient être mieux loties de ce côté avec un smartphone purement Android auront peut-être à reconsidérer la question désormais.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.