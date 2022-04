Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G se concrétise : 120 Hz, grosse batterie et petit prix

Les spécifications techniques du OnePlus Nord CE 2 Lite 5G arrivent jusqu'à nous. Lancé en Inde, l'engin combine écran LCD 120 Hz et batterie de 5000 mAh pour se faire pardonner son nom interminable.

250 euros en prix de départ et une fiche technique qui s’annonce plutôt bien balancée. C’est ce que l’on peut retenir du OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, qui vient d’être annoncé en Inde. L’appareil, qui emprunte certains éléments au One Plus Nord N20 5G, mais aussi (et c’est logique) au OnePlus Nord CE 2, adopte une plus grande batterie, mais aussi une meilleure fréquence de rafraîchissement que son grand frère.

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G se pare ainsi d’une dalle LCD IPS Full HD+ de 6,59 pouces, capable de monter à 120 Hz (contre AMOLED 90 Hz sur le CE 2 « classique »), et d’un processeur Snapdragon 695 couplé à 6 ou 8 Go de RAM en fonction de la version choisie. La capacité de stockage (extensible via microSD) se limite pour sa part à 128 Go, quel que soit le modèle.

Un nouveau mobile milieu de gamme accessible

Côté photo, l’appareil dispose d’un capteur frontal de 16 Mpx installé dans le coin supérieur gauche de l’écran. Le module principal arrière monte à 64 Mpx, mais l’on se contente pour le reste de deux capteurs de 2 Mpx : un premier pour les effets bokeh et le mode portrait, l’autre pour la captation macro.

En lieu et place de la batterie de 4500 mAh ajoutée au Nord CE 2, le Nord CE 2 Lite opte pour une capacité un peu plus conséquente (120 Hz oblige). On passe donc à 5000 mAh, qu’il sera possible de recharger rapidement en 33 W… mais moins vite qu’avec la charge rapide 65 W permise sur le modèle non Lite. On ne peut pas tout avoir.

Source : OnePlus via Xataka Android

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G dispose pour le reste d’une prise jack 3,5 mm (en voie de disparition sur smartphone), mais aussi d’un capteur d’empreintes logé sur le côté droit. L’appareil est propulsé par Android 12 et dispose de la surcouche logicielle OxygenOS 12 de OnePlus.

Disponible uniquement en Inde à l’heure où nous rédigeons ces lignes, l’appareil est disponible en bleu et en noir à partir de 19 999 roupies (soit un peu moins de 250 euros) en version 6 Go de RAM. Le modèle 8 Go est pour sa part affiché à 21 999 roupies (un peu plus de 270 euros).

