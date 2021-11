Inspiré de l’iPhone, le OnePlus Nord N20 marque surtout la fusion entre OnePlus et Oppo

Le leaker OnLeaks a publié des rendus 3D du futur OnePlus Nord N20. Comme le Reno 6 avant lui, le smartphone semble fortement s'inspirer du design des iPhone depuis plus d'un an.

Depuis la sortie des iPhone 12, fin 2020, on aurait pu s’attendre à voir débouler sur le marché une palanquée de smartphones reprenant un design similaire, avec des bordures plates et un design industriel. Il n’en a finalement rien été. Seul Oppo a décidé de s’inspirer du design de la gamme de smartphones d’Apple, avec son Reno 6. Du moins jusqu’à présent.

Lundi, le leaker OnLeaks a publié, en partenariat avec le site 91Mobiles, des rendus 3D de l’un des futurs smartphones attendus de OnePlus. En plus de ses OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro, la marque chinoise préparerait également un nouveau modèle pour son segment milieu de gamme, le OnePlus Nord N20. Fort logiquement, le smartphone prendrait la succession du OnePlus Nord N10, lancé l’an dernier.

Le OnePlus Nord N20 5G // Source : OnLeaks et 91Mobiles Le OnePlus Nord N20 5G // Source : OnLeaks et 91Mobiles

Les images réalisées par OnLeaks permettent de découvrir un smartphone avec un écran poinçonné en façade, dans l’angle supérieur gauche, avec une bordure inférieure plutôt large. On retrouverait les deux touches de volume sur la tranche gauche et le bouton de mise en veille à droite. Au dos, le smartphone serait équipé de trois appareils photo, intégrés directement dans le châssis du smartphone, sans trop dépasser. Le OnePlus Nord N20 5G serait par ailleurs équipé d’une prise USB-C et d’une prise casque sur la tranche inférieure.

Mais le plus intrigant sur le smartphone serait surtout les bordures plates tout autour de l’appareil. À la manière des iPhone depuis l’an dernier, le constructeur aurait décidé d’adopter un design plus industriel. « Le design du OnePlus Nord N20 5G est assez uniquement lorsqu’on le compare aux autres smartphones de la marque. Il a un cadre plat avec des bords biseautés autour de l’écran, comme les iPhone des deux dernières années », indique 91Mobiles.

Un rapprochement très engagé entre OnePlus et Oppo

Ce choix de design n’est pas un hasard venant de OnePlus. Il faut dire que la marque se rapproche de plus en plus de celle de sa cousine, Oppo. Il est donc logique que les deux constructeurs soient les seuls à avoir repris le design des iPhone, que ce soit sur le OnePlus Nord N20 5G ou sur l’Oppo Reno 6 Pro déjà lancé sur le marché. « Nous avons intégré certaines de nos équipes à celles d’Oppo pour fluidifier nos opérations et capitaliser sur les ressources partagées », indiquait ainsi Pete Lau, fondateur de OnePlus et désormais à la tête de l’entité OPlus — regroupant les deux marques — en juin dernier.

Reste qu’à l’exception du cadre plat autour du smartphone, le OnePlus Nord N20 5G devrait tout de même se distinguer des Reno 6 et Reno 6 Pro lancés en septembre dernier. Le module photo paraît notamment bien différent, avec seulement deux appareils à l’arrière sur le modèle de OnePlus, tandis que les caractéristiques devraient être en deçà du modèle d’Oppo. On retrouverait ainsi un écran Amoled de 6,43 pouces, une puce Snapdragon 695, un appareil photo principal de 48 mégapixels, un deuxième capteur de 2 mégapixels et un troisième de 2 mégapixels. Du côté des dimensions, le OnePlus Nord N20 5G mesurerait 159,8 x 73,1 x 7,7 mm.

De son côté, l’Oppo Reno 6 embarque lui aussi un écran Amoled de 6,43 pouces, mais avec une puce Dimensity 900 et des capteurs au dos de 64, 8 et 2 mégapixels. Les dimensions du smartphone sont cependant un peu plus compactes, soit 156,8 x 72,1 x 7,59 mm.

Le OnePlus Nord N20 5G n’a cependant pas été annoncé officiellement par OnePlus. Le smartphone ne devrait cependant pas être proposé en France. Pour rappel, le OnePlus Nord N200 n’avait été lancé qu’aux États-Unis, la gamme Nord étant désormais liée à l’opérateur américain T-Mobile.

