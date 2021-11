OnePlus 10 Pro : sa fiche technique révélée par OnLeaks

OnLeaks révèle le design du OnePlus 10 Pro et une partie de sa fiche technique.

On avait déjà eu un aperçu rapide de son design, le OnePlus 10 Pro se révèle aujourd’hui dans toute sa splendeur avec des rendus 3D complets et un début de fiche technique. Comme bien souvent, on doit cette indiscrétion à OnLeaks, le célèbre leaker français au track record impressionnant.

Fiche technique du OnePlus 10 Pro

Selon OnLeaks, voici donc la fiche technique du OnePlus 10 Pro :

Écran 6,7 pouces Ratio 20:09 Taux de rafraichissement 120 Hz Stockage 128 à 256 Go RAM 8 à 12 Go Dimensions 163 x 73,8 x 8,5 mm (10,3 mm avec l'appareil photo) Batterie 5000 mAh Charge 125 W

Au premier regard, OnePlus veut donc frapper fort sur l’autonomie. Non seulement les 5000 mAh de capacité de batterie annoncent une bonne autonomie pour le OnePlus 10 Pro, mais aussi la charge rapide passerait — selon OnLeaks — de 65 à 125 W. De quoi tenir une charge complète en moins de 30 minutes malgré l’augmentation de la taille de l’accumulateur.

En dehors de cela, on reste sur une fiche technique proche de ce que propose le OnePlus 9 Pro, avec notamment son écran 120 Hz de 6,7 pouces. On imagine donc que le dalle ne va pas beaucoup évoluer.

Un triple appareil photo

Sur les rendus d’OnLeaks, on perçoit très nettement un triple appareil photo, comprenant au moins, selon le leaker, un objectif avec un grossissement x5. Sur ce point, Steve Hemmerstoffer (de son vrai nom) ne donne pas davantage de détails. Sans surprise en revanche, le nom d’Hasselblad apparait sur les visuels. C’était déjà annoncé, le partenariat avec le spécialiste des optiques photo continue cette année.

Un OnePlus qui s’inspire de Samsung

Pour ce qui est du design lui-même, pas de surprise non plus. OnePlus décline une nouvelle fois son format qui n’a évolué que par petites touches depuis le OnePlus 5. Si l’on omet le bloc photo, on pourrait croire qu’il s’agit d’un OnePlus 9 Pro.

Le bloc photo en revanche s’inspire du look « plaques de cuisson » de l’iPhone 11 avec 4 objectifs cerclés agencés comme sur une gazinière au sein d’un bloc qui enveloppe la tranche du téléphone, comme pour les Galaxy S21.

Le lancement du OnePlus 10 Pro est attendu au cours du premier semestre 2022, si les pénuries ne viennent pas changer les plans de la marque chinoise.

