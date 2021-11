OnePlus 10 Pro : design inspiré et caractéristiques en fuite

Onleaks dévoile les premières images du OnePlus 10 Pro. Son module photo reprend l'idée du design du Samsung Galaxy S21.

L’imagination est-elle morte au pays des smartphones ? Une fuite dévoile les premières images du OnePlus 10 Pro, et on peut dire que la marque n’est pas allée chercher loin sa source d’inspiration.

Premier aperçu et module photo à 3 objectifs

C’est OnLeaks qui une nouvelle fois dévoile le design de ce prochain smartphone, en passant par le site Zouton. On y découvre une vue partielle du téléphone pour le moment, concentré essentiellement sur son dos et son module photo plus précisément.

Ce dernier intègre visiblement trois objectifs et un flash. Le module photo se place en prolongement du cadre du smartphone, en utilisant la même matière, plutôt celle du dos ou de l’avant. C’est un effet que Samsung a déjà utilisé sur la gamme Galaxy S21 plus tôt dans l’année. OnePlus semble clairement s’être inspiré du leader du smartphone pour le design de son prochain fleuron.

La seule distinction avec le Galaxy S21 vient du fait que le module photo n’occupe pas toute la partie supérieure du téléphone, mais plutôt sa partie centrale.

Caractéristiques et lancement

D’après Zouton, le OnePlus 10 Pro devrait être lancé dans la première moitié de l’année 2022 à un tarif très élevé de 1069 dollars. Pour ce tarif, on va attendre des caractéristiques haut de gamme. Voici à quoi on peut s’attendre :

Écran 6,7 pouces Fluid AMOLED 3216 x 1440 pixels

Batterie de 5000 mAh

128 ou 256 Go de stockage

163,2 x 73,6 x 8,7 mm

Ce sont des éléments très partiels, on ne connait pas encore la puce qui sera intégrée à ce OnePlus 10 Pro par exemple, même si l’on peut parier sur le prochain fleuron de Qualcomm.

Si le lancement est prévu pour la première moitié de l’année 2022, nous devrions bientôt en apprendre davantage.

