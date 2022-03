OnePlus Nord CE 2 Lite : les premiers rendus du smartphone sont de sortie

Le OnePlus Nord CE 2 Lite sera une déclinaison allégée du Nord CE 2, sorti il y a quelques semaines. Que pourrait nous réserver ce smartphone ? Des premiers rendus permettent de se faire une idée de base du smartphone imaginé par OnePlus.

Le Nord CE 2 Lite, version allégée du tout récent Nord CE 2, est bien dans les cartons. En attendant son officialisation, on peut découvrir grâce à 91mobiles les premiers rendus qui permettent de se faire une idée globale du design. Un certain nombre de caractéristiques de ce modèle placé sur le bas du milieu de gamme ont aussi été dévoilées.

Ce que nous apprennent ces rendus

Si le smartphone de OnePlus profitera d’un cadre en métal et de bords plats, le dos de l’appareil sera lui en plastique. Sur le côté droit se trouvera le bouton d’alimentation qui intégrera aussi le lecteur d’empreintes, tandis que la tranche gauche accueillera les boutons de volume et un emplacement hybride SIM et micro-SD.

Sur la tranche inférieure, on trouvera sans surprise un port USB-C, une grille de haut-parleur et une prise casque 3,5 mm. À l’arrière, le module photo abrite deux grands capteurs, une troisième caméra plus petite et un flash LED.

Rendu du OnePlus Nord CE 2 Lite // Source : 91mobiles Rendu du OnePlus Nord CE 2 Lite // Source : 91mobiles Rendu du OnePlus Nord CE 2 Lite // Source : 91mobiles Rendu du OnePlus Nord CE 2 Lite // Source : 91mobiles

La caméra frontale sera quant à elle placée dans un poinçon, sur le coin supérieur gauche de l’écran. Le téléphone n’intégrera pas le fameux bouton OnePlus, l’Alert Slider, qui permet de passer en un clic en mode silencieux ou sonnerie, comme ce qui se fait sur iPhone.

Il s’agit cependant de premiers rendus purement indicatifs : les choses peuvent donc bouger avant la sortie du smartphone.

Les premières infos sur la fiche technique

Par ailleurs, le OnePlus Nord CE 2 Lite pourrait bien être le premier appareil de la marque à être commercialisé nativement avec Android 12.

De précédentes fuites nous avaient appris que ce modèle disposerait a priori d’un écran FHD+ de 6,58 pouces, avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, ce qui serait donc étonnamment plus élevé que celui du OnePlus Nord CE 2 qui monte jusqu’à 90 Hz. Il pourrait être propulsé par la puce Snapdragon 695 5G de Qualcomm, associée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Côté photo, le OnePlus Nord CE 2 Lite serait doté d’un capteur principal OmniVision de 64 mégapixels, accompagné d’un objectif macro de 2 mégapixels et d’un capteur monochrome de 2 mégapixels. La caméra selfie plafonnerait à 16 mégapixels. Enfin, le petit frère du Nord CE 2 profiterait d’une respectable batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide à 33 W.

Comme son nom l’indique, le OnePlus Nord CE 2 Lite est une version allégée, donc dans une gamme moins performante que le Nord CE 2 classique. On peut logiquement en déduire qu’il sera proposé à un tarif inférieur, donc à moins de 369 euros, qui est le prix public du Nord CE 2.

