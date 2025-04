Pourquoi la production de vélos (électriques) a drastiquement chuté en France

Avec près de 500 000 vélos produits en 2024, la production française a baissé, tout comme les ventes en grande partie portées par le vélo électrique. Les importations, elles, ne montrent pas signe d’une invasion chinoise.

L’usine d’assemblage de vélos Arcade. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le secteur du cycle est en déclin en 2024 selon l’Observatoire du Cycle. Cela est vrai pour les ventes de vélos électriques ayant reculé de 16 %, mais aussi pour la production. Selon l’Union Sport & Cycle, la France a assemblé 495 308 vélos l’an dernier, en baisse de 18 %. Une nouvelle baisse sensible après une année 2023 noire à -23 % (645 000 unités), soit -44 % vis-à-vis de 2022 (850 000 unités).

« La baisse de la production est en lien avec la baisse des ventes », explique logiquement David Jamin, directeur général de la Manufacture Française du Cycle, assurant « produire la moitié de ces vélos ». « Nous avons eu des niveaux de stocks jamais connus, sur lesquels les ventes de 2024 se sont basées en partie » ajoute Greg Sand, cofondateur de Moustache Bikes.

Le vélo électrique porte la production de cycles français

« Le VAE est toujours majoritaire par rapport à 2023 », ajoute Olivier Moucheboeuf de la Commission cycle et mobilité active de l’USC, puisqu’il était à 54 % en 2023. L’an passé, le VAE représente ainsi 53 % de la production hexagonale, soit environ 262 500 unités, contre 47 % de vélos mécaniques.

« Par catégorie, seuls les vélos cargo progressent, soit 8 000 unités, où les longtails et biporteurs se tirent la bourre. » Au global, un vélo électrique sur deux vendu en France est produit en France, contre un sur six du côté des vélos mécaniques.

Une dépendance aux importations, mais pas forcément de Chine

Il est important de noter que le marché du cycle varie entre les importations et les exportations (ainsi que les stocks).

Justement sur ces thématiques, la France est en retrait, puisqu’elle a importé 1 513 247 vélos en 2024 (-9 %), contre seulement 278 628 exportations. Ce dernier chiffre est tout de même en hausse de 19% par rapport à 2023. Un signe encourageant, mais notre pays est encore très dépendant de l’Europe (87 %), le reste partant en Afrique (11%).

Source : USC

Du côté des importations, pas de précision la dissociation entre électrique et mécanique. On apprend que 3 vélos sur 4 proviennent d’Europe. « La Chine représente 21 % des importations en France », précise Olivier Moucheboeuf, « on est loin des idées reçues ». Pas d’invasion chinoise donc, tandis que l’Amérique du Nord (5 %) complète les importations.