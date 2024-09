Mises à jour d’Android : Samsung s’apprêterait à exploser les compteurs sur les smartphones moins chers

Si l’on en croit la récente fuite sur le Galaxy A16, Samsung augmenterait la durée de ses mises à jour sur ses smartphones moins chers.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le parallèle m’est venu avec la fuite du Galaxy A16. Smartphone d’entrée de gamme des plus communs, s’il en est, ce modèle présente, dans sa fiche technique publiée sur Internet, une nouvelle politique de mises à jour.

Un an de plus que la durée légale

Son prédécesseur avait 4 ans de mises à jour d’Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Mais tout change à partir de juin 2025. Avec son nouveau règlement 2023/1670, l’Union européenne va forcer les constructeurs à proposer au moins cinq ans de mises à jour après la mise sur le marché d’un appareil.

De fait, on n’aura jamais plus moins… mais on pourra toujours avoir plus ! Et si Samsung ou Google se gargarisent de proposer 7 ans de mises à jour sur leurs appareils haut de gamme (et le Pixel 8a), Samsung semble vouloir aller plus loin en dépassant les exigences européennes sur ses smartphones d’appel.

Ce serait le cas du Galaxy A16 5G qui passerait donc à six ans de mises à jour Android et de sécurité, au lieu des cinq ans requis.

Effet boule de neige, ce modèle étant un entrée de gamme, on n’imagine pas que le reste de la gamme ne soit pas concerné par cette nouvelle politique.

De fait, les Galaxy A26, A36 et A56 qui sortiront l’an prochain devraient logiquement bénéficier du même tarif, soit six ans de mises à jour. De quoi permettre à Samsung de se hisser bien au-dessus de la mêlée sur ces segments de prix, ses concurrents étant déjà moins bons que lui sur ce point.