Cdiscount retire 300 € à ce puissant laptop Lenovo équipé d’un écran Oled

Si vous avez manquĂ© le Black Friday et ses promos en pagaille, pas de panique ! Il reste de belles offres sur le marchĂ©, notamment cette rĂ©duction de 33 % sur un PC portable Lenovo avec un bel Ă©cran WUXGA OLED de 14″.

Parce qu’on a toujours besoin d’un plus petit que soit, Lenovo propose le Lenovo IdeaPad Slim 5, un PC portable relativement fin, qui fait fi des touches numĂ©riques pour proposer un format toujours plus compact. Pour autant, il ne lĂ©sine pas sur la puissance puisque ses composants le rendent utilisable pour tout type de situation. Que ce soit pour le travail ou juste faire votre petite vie Ă la maison, il fait très bien l’affaire. Surtout qu’avec 300 euros de rĂ©duction chez Cdiscount en ce moment, ce serait dommage de s’en priver.

Les forces du Lenovo IdeaPad Slim 5

Son Ă©cran OLED bien sĂ»r, qui affiche 1920 x 1200 pixels sur 14″

Les dimensions compactes

La connectique, variée et généreuse

Initialement vendu 899,99 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 5 profite d’une rĂ©duction de 33 % chez Cdiscount en ce moment. Ce qui vous donne l’opportunitĂ© de le commander pour 599,99 euros.

Un écran tout indiqué pour les graphistes

Avec le Lenovo IdeaPad Slim 5, vous avez un PC portable fin et lĂ©ger. Voici ses dimensions : 312 Ă— 221 Ă— 17,9 mm pour 1,46 kg, au format TKL (Ten Key Less, soit les boutons du pavĂ© numĂ©riques en moins). Pour vous donner une idĂ©e de la taille, un MacBook Air M2 15″ fait 340,4 Ă— 237,6 Ă— 11,5 mm pour 1,51 kg. Alors oui, l’Ă©cran du Lenovo est un peu plus petit, mais niveau dimensions, vous ĂŞtes pas mal si vous cherchez de l’ultrafin.

D’ailleurs, l’Ă©cran, parlons-en puisque ce PC existe en deux versions : avec un Ă©cran IPS et un OLED. C’est la seconde solution que nous avons retenue ici, pour faire plaisir aux graphistes et autres professionnels de l’image qui y trouveront leur compte. La luminositĂ© de 400 nits est un peu faiblarde, ce qui limite son utilisation en extĂ©rieur. Mais la rĂ©solution WUXGA fait plaisir aux yeux.

Une connectique généreuse pour tout brancher

Le reste du PC est aussi un rĂ©gal, avec un processeur Intel Core i5-12450H, 16 Go de RAM LPDDR5 et un SSD de 512 Go oĂą est installĂ© Windows 11. Une configuration classique mais on aurait aimĂ© un SSD de 1 To. D’ailleurs, le PC existe aussi en version 1 To, mais il n’y a pas d’OS installĂ©. LĂ au moins, il est prĂŞt Ă l’emploi.

La batterie de 56,6 Wh permet une autonomie de 8/10 h en fonction de ce que vous faites dessus. Par contre, vous allez pouvoir le transformer en vĂ©ritable vaisseau spatial grâce Ă tous les ports qui permettent d’accueillir vos pĂ©riphĂ©riques externes : un port HDMI 1.4b, une prise casque, deux ports USB 3.2 Gen 1 dont un Always-On, un lecteur de carte microSD et deux ports USB-C 3.2 Gen 1 compatibles transfert de donnĂ©es, Power Delivery 3.0 et DisplayPort 1.4.

Vous pouvez retrouver notre sĂ©lection des meilleurs ordinateurs ultraportables du moment dans notre guide d’achat dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.