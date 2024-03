Test du Samsung Galaxy Book 4 360 : autonome, silencieux et bien refroidi

Samsung fait de beaux efforts ces dernières années pour sortir du lot dans le marché des ordinateurs portables. Les Galaxy Book 3 ont réussi à nous taper dans l’œil en misant sur un silence absolu et des finitions exemplaires, bien qu’il leur ait fallu sacrifier légèrement leurs performances soutenues pour ça. Avec sa nouvelle génération Galaxy Book 4, le constructeur coréen compte bien nous dire une chose : tous les retours ont été entendus. En prenant en main ce Galaxy Book 4 360, on l’espère bien tout du moins.

Samsung Galaxy Book 4 360 Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy Book 4 360 Dimensions 355,4 mm x 13,7 mm Définition 1920 x 1080 pixels Technologie d'affichage AMOLED Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core 7 processor 150U Puce graphique (GPU) Intel ARC Graphics Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 512 Go, 1024 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1460 grammes Profondeur 228 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Samsung pour ce test.

Samsung Galaxy Book 4 360 Design

Samsung continue sur sa lancée avec des châssis métalliques parfaitement maîtrisés, qui mettent en avant un coloris mi-gris mi-bleu signature de la marque. Les finitions sont toujours à la hauteur attendue, avec des contours arrondis du plus bel effet et pas un seul côté tranchant. Ce modèle 360, qui comme son nom l’indique est capable de se refermer sur lui-même pour être utilisé en mode tablette ou en mode tente, ne déroge pas à la règle : la famille veille au grain pour qu’aucun de ses compères ne soit le vilain petit canard de la bande.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

À 1,48 kg sur la balance, ce Galaxy Book 4 360 n’est pas parmi les ultrabooks les plus légers que nous avons pu tester, même en éloignant les produits comme les LG Gram visant à passer en dessous de la barre des un kilo. Mais du même temps, à l’usage, on ressent toujours à peine ce poids dans un sac, et la finesse de l’appareil — surtout pour un 360 — reste très agréable au quotidien. C’est tout simple à dire : la qualité Samsung est là.

Clavier et pavé tactile

Chez Samsung, qui dit format 15,6 pouces dit opportunité d’arrimer à son clavier classique un pavé numérique. Ce dernier est de bonne taille, avec des touches rectangulaires qui ne sont certes pas plein format, mais qui restent facilement accessibles au quotidien. Les switchs, par contre, n’offrent toujours pas une distance d’activation très impressionnante, et le tout demandera un certain temps d’adaptation avant d’être utilisé efficacement. Évitez les frappes lourdes.

Le pavé tactile est, lui aussi, de très bonne facture et d’une taille suffisante, bien que 2023 et 2024 nous aient quelque peu gâtés avec des diagonales beaucoup plus impressionnantes. Un placement plus central aurait peut-être été plus judicieux, mais c’est ici souvent affaire de goût.

Notez qu’ici, nous devons compter sur un lecteur d’empreinte pour la reconnaissance biométrique par Windows Hello. Ce dernier est positionné à la place du bouton d’alimentation.

Connectique

À gauche, nous pouvons retrouver un port HDMI 2 pleins formats ainsi que deux ports USB-C Thunderbolt 4. À droite, nous retrouvons un simple port USB-A 3.2, un lecteur de cartes microSD et un combo jack.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Une configuration très « ultrabook » en somme, où l’on constate a minima que Samsung n’a pas abandonné l’USB A encore très utile au quotidien.

Webcam

Pas de Windows Hello sur base de reconnaissance faciale pour cet appareil, qui profite d’un simple capteur 1080p pour sa webcam. Le NPU d’Intel est bien là pour nous offrir le floutage de l’arrière-plan et le cadrage automatique, mais autrement, nous ne sommes pas particulièrement impressionnés par la qualité très standard du rendu fourni ici.

Samsung Galaxy Book 4 360 Écran

Non, nous ne sommes pas sur la gamme « Pro ». Et cela se voit par un premier détail : la qualité de l’écran intégré. Certes, nous ne sommes pas sur l’IPS LCD du simple Galaxy Book 4 ici, mais le Galaxy Book4 360 ne profite « que » d’une dalle AMOLED classique de 15,6 pouces supportant une définition de 1920 x 1080 pixels, soit un ratio 16:9 traditionnel. L’écran est tactile et compatible avec le S Pen fourni dans la boîte, mais ne profite que d’un taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons mesurer une luminosité maximale de 397 cd/m². Très bonne pour qui travaille constamment en intérieur, mais passable pour quiconque a prévu de travailler en extérieur. On sent ici ne pas être sur les dernières générations de dalles OLED de Samsung. La température de couleurs moyenne est mesurée à 6682K, très proche de la norme NTSC de 6500K recherchée, ce qui est un bon point.

La calibration est souvent excellente chez Samsung, et le Galaxy Book 4 360 ne déroge pas à la règle. Nous retrouvons ici un Delta E00 moyen de 1,42, parfait, avec un écart maximal de seulement 3,76 sur les tons bleu ciel. C’est vraiment excellent, et c’est pourquoi il est toujours un peu décevant de ne profiter « que » de 60 Hz ici quand 120 Hz est devenu la norme sur ce segment. Mais on pourrait aussi comprendre qu’il s’agit d’un sacrifice nécessaire pour profiter d’un écran OLED… Un argument qui tend à s’atténuer alors que des constructeurs comme Asus ou Acer arrivent à les intégrer sur des appareils plus accessibles de nos jours.

Samsung Galaxy Book 4 360 Logiciel

Samsung continue d’offrir un univers logiciel très inspiré de ses appareils sous Android, avec des menus qui ne sont pas sans rappeler OneUI. Et cette expérience est toujours très sympathique à prendre en main, pour les néophytes comme les utilisateurs pro, pour ce qu’elle offre de réglages précis, avec toujours de bonnes explications pour s’y retrouver.

Cette année, le constructeur met toujours plus en avant l’interconnexion entre ses appareils, avec notamment la possibilité d’utiliser son smartphone Galaxy comme webcam ou d’étendre son écran d’ordinateur vers une tablette Galaxy Tab. Des fonctionnalités appréciables, bien qu’elles existent déjà en dehors de l’écosystème Samsung.

La marque n’hésite qui plus est plus le moins du monde à préinstaller une tonne de ses propres logiciels, souvent doublons, sur ses ordinateurs. Et ce en prime d’un McAfee toujours aussi grinçant à retrouver. On ne lui en veut cependant pas trop, pour le simple fait que la cohérence de son univers applicatif est parmi les meilleurs du marché.

Samsung Galaxy Book 4 360 Performances

Là encore, grande différence avec la gamme Pro. Le Samsung Galaxy Book 4 360 est propulsé par un simple Intel Core 7 150U, qui ne fait pas partie de la gamme Ultra et n’intègre donc pas un NPU ou les nouveaux GPU Arc. Nous sommes donc sur un SoC à 10 cœurs — 2 performance et 8 efficients, sans ultra-efficients — pouvant turbo jusqu’à 5,4 GHz mais restants sur une fréquence de base de 1,8 GHz. Il est ici couplé à 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage en PCIe 4.0.

Benchmarks

Ce SoC est sensiblement proche d’un Core U classique d’il y a 2/3 ans. Nous retrouvons donc un score multi-core de 7939 points et single-core de 1837 points sous Cinebench R23, ce qui correspond à des scores de 478 points en multi et 108 points en single sous Cinebench 2024, et un score global de 5563 points sous PC Mark 10. On est tout simplement devant… un ultrabook traditionnel. Rien de dérangeant, mais rien d’excitant non plus. Du moins, sur la partie puissance.

C’est plutôt sur le stockage que nous sommes déçus. À 3625 MB/s en lecture et 2502 MB/s en écriture séquentielle, le stockage a plutôt tendance à être du côté des très bons PCIe Gen 3 ou des débuts du PCIe Gen 4 plutôt que proche des tendances de 2024. Les scores en lecture/écriture aléatoires sont au moins très bons pour cette gen.

Notez également que l’Intel HD intégré n’est peut-être pas un NPU super optimisé pour l’autonomie de l’appareil, mais a le mérite de toujours proposer une puissance supérieure à la puce dédiée intégrée au Core Ultra 7. En somme, si le Galaxy Book 4 360 n’est pas le plus optimisé pour l’usage, son GPU aura moins la puissance nécessaire à flouter votre arrière-plan. La « révolution de l’IA » promise par Intel en 2024 n’avait pas particulièrement besoin d’un NPU pour soutenir ses premiers efforts, et cette situation en est la preuve.

Chauffe et bruit

Ce qui est toujours excitant chez Samsung, c’est bien la gestion thermique. Si ses Book3 avaient tendance à sacrifier de la puissance pour rester silencieux et relativement froids, les Book4 semblent avoir bien entendu l’appel. Ce Samsung Galaxy Book 4 360 reste relativement puissant pour sa configuration, et a le grand mérite d’être constamment parfaitement silencieux et ne pas dépasser les 42°C au châssis à son point le plus chaud.

Samsung Galaxy Book 4 360 Autonomie

Le Samsung Galaxy Book 4 360 s’équipe d’une plutôt large batterie de 68 Wh dans ce format 15,6 pouces, fourni avec un bloc de charge de 65W à la norme Power Delivery. Cela veut dire que n’importe quel chargeur de cette norme pourra lui permettre de se recharger, qu’importe le wattage. Notez que l’ordinateur profite également d’une charge rapide lui permettant de regagner jusqu’à 39% de batterie en 30 minutes.

Avec un usage bureautique classique, comprenant de la rédaction, un peu de vidéos YouTube et de la musique, nous retrouvons une autonomie entre 11 et 12 heures pour le Samsung Galaxy Book4 360. C’est très bon, presque excellent si les MacBook M1/2/3 et les Core Ultra n’existaient pas sur le marché de nos jours. Toujours est-il que nous sommes loin d’être déçus ici.

Samsung Galaxy Book 4 360 Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy Book4 36 à est d’ores et déjà disponible en France, au prix de 1899 euros en configuration unique.