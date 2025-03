Pourquoi Android 16 Bêta 3 est une étape cruciale pour la future mise à jour

Avec sa bêta 3, Android 16 fait un grand pas vers la version stable qui sera déployée dans quelques mois.

Mise à jour Android 16 // Source : Frandroid

La mise à jour Android 16 continue de suivre son petit bonhomme de chemin. Google en est ainsi à la Bêta 3 de son OS mobile.

L’occasion pour les équipes de la firme d’annoncer fièrement qu’Android 16 « a officiellement atteint la stabilité de la plateforme aujourd’hui avec la bêta 3 » ! Une étape très importante.

Le calendrier officiel du développement d’Android 16 // Source : Google

Cela signifie que la nouvelle mouture de l’OS a atteint un stade où elle devient plus fiable et que les développeurs tiers peuvent plus sereinement tester leurs applications sur la plateforme. D’ailleurs, Google écrit que lesdits développeurs peuvent « envoyer [leurs] applications ciblant Android 16 sur le Play Store dès maintenant ».

Android 16 plus proche de la version stable

Autrement dit, la mise à jour d’Android 16 a atteint une forme qui la rapproche considérablement de sa version stable attendue dans quelques mois. D’aucuns pressentent un déploiement dès l’été avec les Google Pixel 10.

Rappelons aussi que cette fameuse « Platform Stability » en anglais est traditionnellement une étape charnière pour ensuite proposer la bêta d’Android sur des smartphones d’autres marques (au lieu de la réserver aux seuls Google Pixel compatibles).

Avec la bêta 3 d’Android 16, nous sommes surtout ravis de voir arriver un vrai suivi de l’état de santé de la batterie des smartphones. Toutefois, Google met aussi en avant une fonction d’accessibilité permettant de surligner le texte dans l’interface afin de renforcer le contraste. Cela peut aider les personnes malvoyantes à mieux distinguer les mots.

Le surlignage de texte sur Android 16 Bêta 3. // Source : Google

Il est également question de donner aux utilisateurs un meilleur contrôle des « applications qui peuvent accéder aux appareils sur leur réseau local ». En revanche, sur le blog officiel, on peut lire que cette fonction est « prévue pour une prochaine version majeure d’Android ». Peut-être Android 17 ? Pour l’heure, la bêta d’Android 16 permet aux développeurs de commencer à tester cette option.

Rendez-vous à la Google I/O 2025 en mai pour espérer en découvrir davantage sur Android 16.