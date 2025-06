Android 16 : pourquoi cette mise à jour arrivée cette nuit n’est qu’à moitié finie

Alors, content de votre Android 16 ? Mouais, vous devriez pas trop. Parce que ce que Google vous a livré cette nuit, c’est juste l’apéritif. Le plat principal, il arrive en septembre.

Source : Google

Vous avez peut-être reçu Android 16 cette nuit sur votre Pixel, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Google vient de livrer ce qui ressemble davantage à une mise à jour de maintenance qu’à la révolution promise. Les deux fonctionnalités les plus attendues – l’interface Material 3 Expressive et le mode Bureau tant réclamé – brillent par leur absence. Et ce n’est pas un oubli : c’est volontaire.

Pour aller plus loin

« Android 16 est là » : vous pouvez télécharger la mise à jour sur votre smartphone compatible

Cette stratégie inhabituelle de Google révèle un changement majeur dans la façon dont le géant du web conçoit ses mises à jour Android. Pour la première fois, une version majeure arrive sciemment incomplète, avec ses nouveautés phares repoussées à une mise à jour intermédiaire prévue pour septembre.

Pour aller plus loin

Android change de look, Google attaque Apple sur son terrain

Concrètement, l’Android 16 que vous pouvez télécharger aujourd’hui se contente d’améliorations mineures : quelques ajustements sur les notifications, des fonctionnalités d’accessibilité bienvenues et un nouveau mode sécurité. Utile, certes, mais loin de justifier l’appellation de « mise à jour majeure » qu’on associe habituellement aux nouvelles versions d’Android.

Les vraies nouveautés repoussées à septembre

Le plus frustrant dans cette histoire, c’est que Google ne cache même pas le subterfuge. L’entreprise a clairement indiqué que Material 3 Expressive et le mode Bureau arriveront avec Android 16 QPR1, programmé pour le 3 septembre 2025. Une date qui transforme cette mise à jour d’aujourd’hui en simple mise en bouche.

Material 3 Expressive, la refonte visuelle la plus ambitieuse depuis des années, promet pourtant de transformer complètement l’expérience Android. Au programme : interface plus « cool », animations basées sur la physique, nouveaux jeux de couleurs dynamiques, effets de flou d’arrière-plan, et surtout un panneau de configuration rapide entièrement repensé. Autant de changements qui auraient mérité de figurer dans la version principale d’Android 16.

Même chose pour le mode Bureau, cette fonctionnalité réclamée depuis des années par les utilisateurs expérimentés. Développé en collaboration avec Samsung pour concurrencer DeX, ce mode promet une vraie interface de type ordinateur avec barre des tâches, fenêtres redimensionnables et gestion multi-écrans. Une révolution pour la productivité mobile qui aurait pu faire d’Android 16 une mise à jour historique.

Pour aller plus loin

Comment Android 16 va révolutionner l’utilisation de votre smartphone comme un PC

Pour les impatients, la bêta existe déjà

Ironiquement, les utilisateurs les plus motivés peuvent déjà tester ces fonctionnalités manquantes. Android 16 QPR1 Beta 2 est disponible et inclut une grande partie de Material 3 Expressive ainsi que le mode Bureau (accessible via les options développeur).

Pour aller plus loin

C’est officiel : Android 16 sort aujourd’hui en version stable