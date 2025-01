On a testé durant 6 mois ce surpantalon vélo ultra efficace contre la pluie et le froid : 100 % convaincu

Bouffi d’apparence, le pantalon de pluie Vaude Yaras est très confortable mais manque quelques centimètres en longueur. C’est d’ailleurs son seul petit défaut, car au guidon d’un vélo électrique, il protège sans faille contre tout type de pluie, ainsi que le froid. Il sèche vite et est facile à nettoyer. Reste une unique poche un poil trop trop frontale pour y caser son téléphone, mais elle reste entièrement imperméable. En tant que pantalon d’hiver, il n’a pas sa place dès lors que la température extérieure dépasse les 20 °C.



On salue sa fabrication écologique, avec d'un polyester recyclé et au traitement déperlant sans PFC, même si la provenance est de Birmanie. Disponible à 200 €, ce pantalon de pluie Vaude Yaras pour cycliste légitime son prix, vu sa durabilité dans le temps et son ultra efficacité.